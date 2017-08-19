全台大停電非首次！港星來台無奈跑買舒淇寫真集

汪明荃先前來台就曾遇上大停電。（圖／達志影像）

日前815大停電，街上僅剩機車燈光。（圖／本報系資料照片）

日前台灣因為中油外包商誤觸按鈕，導致桃園大潭電廠機組停止，接連造成全台各地都有跳電意外，不僅商家生意無法做，更有多起受困電梯意外傳出。不過這並不是台灣首次全島跳電，1999年台南左鎮電廠也有跳電意外，甚至讓傳奇港星汪明荃來台出外景就碰上！

香港女星汪明荃1999年剛好在台灣拍攝長青劇《創世記》，沒想到就碰上當年左鎮電廠因為連日大雨、地基鬆動傾倒，當時因為保護機制，全台4/5電廠都跳機，各地傳出大規模停電。

當時演員汪明荃、羅嘉良和陳慧珊等人都「遭殃」，有趣的是，當時汪明荃就趁著停電時跑去買舒淇寫真，她受訪時還大讚「照片拍得好健康！」更笑稱「久沒到台灣，一到就停電，我真是萬丈光芒！」

另一位演員陳慧珊則是在因為酒店有發電機，她索性就在大廳吹冷氣，另一位羅嘉良也有到大廳吹冷氣，當時還被媒體要求，就在街頭拍下台北大停電的夜景照，也算難得。

(專題報導)