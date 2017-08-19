從頭涼到腳！明星親身經歷 舒淇的遭遇完全無解

天氣熱到爆炸，但看完這些明星們的遭遇，四肢整個冰冷了。(中時資料照片)

這兩個月來台灣真真正正進入了酷暑，悶熱氣溫居高不下，溫度甚至到了走出室外就等同發燒的程度，而到了這個季節，也意味著中元節鬼門開來臨，正是鬼片上映、節目大聊鬼話的「旺季」，加上日前跳電導致冷氣停擺，在這熱到不行的時候，來聽聽幾個明星鬼事實錄，降溫剛剛好！

拍攝《幽靈人間》時，工作人員目睹舒淇濃妝出現在監看器上，放影帶的機器裡卻什麼都沒有…(中時資料照片)

由知名導演許鞍華領軍、舒淇及陳奕迅主演的香港鬼片《幽靈人間》，在2001年推出時引發話題，片中晦暗陰森的氣氛滿點，而其實在拍攝時，也發生至今難以理解的真實靈異事件，工作人員到電影上檔了都不敢跟舒淇說。

舒淇在片中飾演的小琴，有日常清淡妝容以及鬼化後的大濃妝，事件發生當天，舒淇要以清淡妝，拍攝一場跟陳奕迅到黃大仙廟為一名女孩驅魔的戲，當她在梳化時，一名女性副導演及台灣籍錄音師先到場做開機準備，而監看現場拍攝的電視螢幕閃光後亮起，接著畫面中出現了妖豔妝容的舒淇，而他們都知道當天女主角不是這個造型，懷疑是播放器放到之前拍的帶子，一查看之下傻眼，機器裡什麼磁帶都沒有，是空的。

這個憑空出現的妖豔舒淇就這樣出現了數十秒，在畫著清淡妝容的舒淇準備就位拍攝時，才默默消失，此事讓兩人在事發後考慮停機，深怕再遇到恐怖怪事，但顧及進度及演員情緒，只能硬著頭皮繼續拍，大家猛裝沒事，也從沒告訴過舒淇，而導演百般不願意以撞鬼事件作為宣傳賣點，但這終究是事實，當記者問起時，一來傳聞已流出，二來電影已拍完，編劇鄺文偉才證實了有此事，無奈透露這不是拍片期間發生的唯一怪事。

有靈異體質的高慧君，發生多次「二重身」事件，還嚇到家人。(中時資料照片)

歌手出身的高慧君，除了原住民得天獨厚的清亮嗓音讓人著迷外，2003年後她漸往戲劇圈發展，成績斐然，曾以《美麗晨曦》勇奪第42屆金鐘獎戲劇類節目最佳女主角獎，近來她加盟接演台灣出產靈異紅片《紅衣小女孩2》，跑宣傳時，不僅透露自身有特殊體質，更說出嚇壞自己也嚇壞家人的靈異體驗。

楊丞琳、高慧君、黃河近日上《小燕有約》宣傳新作品《紅衣小女孩2》，因應中元節及電影劇情，聊了「讓明星毛骨悚然的一瞬間」，高慧君表示媽媽跟爸爸的家族屬於不同的巫系，所以都看得到靈界朋友，她也遺傳到這個體質，從小就目擊經驗不斷，曾經在學校吃營養午餐洗個碗，準備抬便當回去時看到另一個自己站在操場邊，但最讓她印象深刻的，是近期的事情。

高慧君透露，自己有個習慣，就是早上起床會出房門泡杯咖啡，再端回到房間裡，某次她下高雄拍戲，家裡剩下幫傭跟妹妹高蕾雅，一個早上，外傭整理家裡時看到高慧君從房門出來做著她的例行公事，又回到房間，後來蕾雅起床，外傭就說是不是該叫高慧君起床，妹妹嚇壞說：「我姊根本不在家！」，趕忙打電話問高慧君工作到什麼時候，央求她快回家，之後幾天還忙烙朋友到家裡「衝人氣」。

IU錄第二張專輯時，在錄音室遇到「不是人」的經紀人，該專輯果真如傳言遇鬼則發。(中時資料照片)

長得清純可愛的南韓女歌手IU有「國民妹妹」美稱，而日漸成長成小女人的她，近年進軍戲劇圈，演技讓人驚艷，主演的作品幾乎每部都成強檔，這也讓她工作邀約不斷，包含了綜藝節目，她曾在某節目上分享自己的靈異經驗，恐怖到一個人時回想都會起雞皮疙瘩。

IU透露在籌備第二張正規專輯《Last Fantasy》、收錄主打歌〈U & I〉的時候，她的心情一直處於不是很愉快的狀態，跟作詞人磨合的又不好，在某個機會之下，她在錄音室中跟某工作人員分享了這個狀況，當時她身旁還坐著經紀人，就在IU吐苦水時，明明對談主要的對象不是他，但經紀人卻一直做點頭貌，讓IU看了更鬱悶，覺得好討厭，之後經紀人起身走進了錄音間，她以為要幹嘛就跟著一起過去，沒想到一走進去卻發現空無一人，IU於是轉頭問工作人員「經紀人歐巴不是走進來了？去哪裡了啊？」，對方聽完之後嚇傻，表示剛剛一直只有他跟IU在聊天，從沒有第三人，此時IU卻看見經紀人，從完全不同的方向走進錄音室…

(專題報導)