健康50專欄：這樣冰敷對嗎？運動傷害緊急處理

物理治療師趙遠宏(左)接受健康50節目主持人尉遲佩玉(右)專訪，談運動傷害緊急處理DIY。(林勝發、馬樹立攝)

影片：健康50 - 運動傷害緊急處理DIY

日前網路上為了腳踝扭傷後要冰敷24-48小時？還是只能冰敷6小時？鬧得沸沸揚揚，還有很多醫療人員都跳入戰場。物理治療師表示，只要過了急性期，就不需要冰敷了，至於何謂急性期？如果靜坐時仍會疼痛，就是患處還在腫脹，需要冰敷；如果靜坐時已不再疼痛，那就應該考慮積極的物理治療。如果無法自行判斷，建議還是請教物理治療師。

近年來，倫敦奧運與里約奧運都動員了超過300名的物理治療師來維繫選手的健康，其工作包括傷害緊急處置、疲勞恢復、復健與諮詢。運動傷害緊急處置有所謂的PRICE原則。P是protection，指要有適當的保護，通常我們會用白貼或肌貼來做外在的支撐；R是rest，指要有充足的休息，通常會用柺杖或吊帶來使患部休息；I是icing，指要有足夠的冰敷，通常使用冰袋或冷凍噴劑；C是compression，指要有適切的加壓，通常會使用彈繃或貼紮來加壓；E是elevation，指要有適當的抬高，將患部抬高，利用地心引力做引流。

現在這個原則做了很多修改，我們知道冰敷可以讓血管收縮，不再出血，但是對已經腫脹的組織，冰敷是無法消腫的。組織受傷後，會因組織胺分泌而使血管擴張，主要是希望白血球可以來清除受傷或壞死的細胞。但因血管擴張，組織液也跟著滲出，會造成水腫或血腫。腫脹的部分反過來會壓迫血管，造成循環不良，而延緩癒合時間。因此在第一時間的緊急處置，能否在第一時間協助消腫，變成日後能迅速回到運動場的關鍵。

淋巴按摩：用食指、中指按壓膝蓋後方凹窩處淋巴結，把淋巴液往向心的方向推到淋巴結的位置。(林勝發、馬樹立攝)

肌貼貼紮：依據腫脹大小選取長度，把肌內效貼布剪成爪狀，貼在腫脹部位。(林勝發、馬樹立攝)

物理治療師可以消腫的方法很多，使用淋巴按摩或是肌貼貼紮是最可以DIY的。淋巴按摩操作很簡單，先在腫脹的組織近心端（也就是肢體的上端）的淋巴結匯集處輕撫按壓，再將水腫部位的液體、組織液推向淋巴結即可。淋巴結匯集處通常是在有凹窩的地方，如腹股溝或膕窩等處。而肌貼是用爪狀貼布不施力的黏貼在腫脹處。

今年暑假最大盛事莫過於8/19-30在台北舉辦的世大運，這是台灣運動史上舉辦的最高層級國際運動賽會，將有150國、12000名選手參賽。台北市物理治療師公會將動員300多名物理治療師協助台北市政府的醫療防護，包括台北市、新北市、桃園市、新竹縣市的40個場館，依照項目需求，每個場館至少會配有2至5個物理治療師，屆時大家可以看到物理治療師在運動場邊穿梭，除了協助賽會順利進行，也將是影響運動員表現的重要人物之一，希望讓世界看見臺灣的運動防護實力。

（本文作者柴惠敏為臺灣大學物理治療學系講師）

(中時電子報)