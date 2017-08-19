《兩岸星期人物》才貌雙全 台澳混血圍棋美少女黑嘉嘉
圍棋、演藝雙棲的混血美少女黑嘉嘉，於上週再度成為媒體的焦點，獲邀赴日本東京，參加2017年「世界杯圍棋配對最強位賽」，與去年的亞軍陳詩淵搭檔出賽，迎戰來自南韓的兩位好手朴廷桓和崔精，而陳黑配雖在混雙排名賽中敗給韓國選手，最後仍拿下季軍的名次。這位甫一出道遂因姣好外表而倍受關注的黑嘉嘉，也被圍棋界期許能再接再厲，持續刷新她在職業賽事的名次與成績。
現年23歲的黑嘉嘉，出生於澳大利亞布里斯本，父親是澳洲人、母親是台灣人，她還有一位姊姊名為萱萱，從小對棋類運動產生興趣全因母親，但只可惜其母已於3年前，因白血病在台逝世。就讀秀朗國小時，開始萌生想走職業棋士的想法，十歲加入應氏基金會菁英班，開始展開正式訓練，曾代表台灣至日本參加世界業餘混雙大賽，兩年後更獲得台灣女子公開賽冠軍。
曾赴大陸學習和比賽，2008年以9勝2負排行第2名，獲中國棋院正式賦予初段的職業棋士資格，成為目前唯一在中華人民共和國入段的台灣職業女棋士。但因為她選擇保留中華民國和澳大利亞的國籍，故並沒有在中國棋院正式註冊，但仍留在大陸接受多位老師指導，此間也多次參加比賽得到名次。兩年為取得代表台灣參加Pair Go世界混雙賽的資格，台灣棋院特授予黑嘉嘉職業初段，正式成為台灣的職業女棋士。
從2010年開始，黑嘉嘉多次代表台灣出征各項國際圍棋賽事，曾與周俊勳、謝依旻等好手聯手，在廣州亞運，獲得圍棋項目男女混雙賽第4名和女子團體賽銅牌的榮譽，並於當年入圍體委會「年度新秀運動員」名單。此後職業賽成績愈發出色，打入棋王賽循環圈，成為史上第一位女子循環圈晉級者，並在2013年的全國運動會，拿下圍棋混雙和女子團體金牌，2015和2016年連兩屆稱霸「女子圍棋最強戰」冠軍。
去年已升為職業七段的黑嘉嘉，與種子音樂簽約，正式進軍演藝圈，成為知名歌手阿杜、陶喆和柯有倫的師妹，會彈鋼琴和琵琶的她，也被唱片公司看好，要培養她成為一名流行歌手。不過，雖轉往演藝圈發展，黑嘉嘉仍對於圍棋情有獨鐘，當被問到最景仰的職業棋士，她表示是職業9段的林海峰老師，自己曾有緣與他搭檔下過兩次棋，林老師為人謙和，且下棋沉著穩定，是我最心儀的學習榜樣。
近年來對圍棋有興趣的人愈來愈多，從昨日於臺北舉辦的第三屆女子圍棋最強戰，可看到除了黑嘉嘉外，包含目前在職業初段的楊子萱和俞俐均、二段的黨希昀和三段的蘇聖芳等多位年輕的女性職業棋手，均成為外界關注的焦點，也讓人更加期待未來臺灣圍棋界的明日之星。
(中時電子報)
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