芬蘭土庫8人被刺傷1死

土庫揮刀砍人事件更新︰芬蘭警方表示，在土庫發生揮刀攻擊事件後，已加強首都赫爾辛基機場和火車站的維安。此外，最新傷亡數字是8傷1死。一嫌犯腿部中槍後落網，但警方提醒民眾，可能還有數名嫌犯在逃，要民眾避開土庫市區。

(中時)