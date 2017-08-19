網球》膚色有差別？小威嘆待遇不如莎娃
最強女網選手小威廉絲仍有最深的兩個遺憾，第一是她身為黑人，第二是她身為女人，而她也從來不避諱談這些事。前陣子感嘆非裔女性工資太低後，小威在時尚雜誌《Vogue》訪談時又大吐苦水。
「很多人以為我很凶惡、粗暴、像個流氓，但我敢說與我接觸過的其他女選手會發現我其實非常友善。但是像莎拉波娃，就算她平常都不跟別人說話，大家也會認為她比我親切許多。為什麼會這樣呢？」
在法網拒發外卡之後，莎拉波娃最近成功取得美網的外卡，除了個人的票房號召力，她背後也不乏大咖撐腰，運動品牌Head執行長英格利許、WTA(世界職業女網協會)執行長史提夫西蒙都是莎娃的支持者。
小威廉絲說：「因為我是黑人，所以我看起來就比較凶悍？我們的社會就是這樣，這就是人生。非裔女性必須比常人努力兩倍，身為這族群的其中一員並且取得成功對我而言意義重大。」
在當今網壇，小威的力量和球技都是一流的，不過外界經常誤會小威只靠肌肉打球。小威說：「女人通常不喜歡被看成孔武有力，但我現在明白肌肉與力量都很美麗，我反而希望大家認同我的力量。」
「外界對我很嚴苛，現在如果我連輸幾場比賽，大家就會說我已經不行了。但我敢說那不會發生的，因為我若贏不了我就乾脆不打了。」小威下個月就要生產，她計畫於明年一月的澳網回歸。
(中時電子報)
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