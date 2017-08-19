節電診所開張　到府把脈降溫、省荷包

新北市環保局「節電診所」提供市民便捷、完善而且完全免費的節電諮詢服務。（葉書宏翻攝）

新北市環保局「節電診所」提供市民便捷、完善而且完全免費的節電諮詢服務。（葉書宏翻攝）

老是奇怪為何社區裡的公共電費總是居高不下嗎？夏日炎炎，用電量屢創新高，限電警報從紅燈到黑燈，如何節電成為公私部門需共同面對的課題，新北市環保局「節電診所」提供市民便捷、完善而且完全免費的節電諮詢服務，一通電話即可報名，協助市民看緊荷包，並為節能減碳盡一份心力。

環保局指出，從以往推動經驗中發現，市民參與節電的意願其實相當高，但卻不知該從何處著手，而且，往往會有「哪裡可以省？」「怎麼改才省？」「可以省多少？」「多久能回本呢？」等種種疑問。有鑑於此，環保局自98年起籌組了具備能源管理專業能力的節電醫師團，每年開設「節電診所」，為社區的公共用電把脈。各社區管理委員會只要撥打新北市節電診所預約專線(02)8914-6173，就能免費預約節電醫師團，到社區現場進行節電診斷，診斷內容包含公共空間的照明、空調、電力系統、水回收再利用、建築綠化等項目，並提供量身打造的節能輔導報告書，社區只要按部就班照著報告書建議來進行改善，就可以在下一期的公共電費單中看到顯著成果。

今年環保局總計提供了90處的社區體檢名額，歡迎社區來電申請，數量有限，額滿為止；自開辦以來，節電診所已完成633處社區診斷服務，節電潛勢達到每年3685萬度以上；位於新莊的歐洲之星社區，經過節電診所診斷，並依照建議將24小時點亮的樓梯間照明及樓層指示燈改換成LED省電燈具後，每年即可省下超過20萬元電費；林口的U未來社區，依建議將地下停車場照明換成LED省電燈具，僅七個月時間即較去年同期節省超過20萬元，另外在改善社區公共空間照明的部分，又讓社區再省下每年10萬元的電費，讓他們大呼值得。

環保局表示，經過多年的診斷與輔導，節電診所歸納出五個社區節能的法寶，包括優先將長時間使用的傳統燈具汰換為節能燈具、調整地下空間抽排風機使用的時間與頻率、多利用自然採光、梯間廊道搭配自動感應點滅裝置、及調整空間照明的照度，都能有效節省社區支出，避免不必要的浪費；也呼籲，節電要從日常生活做起，一分一毫不浪費，只要每一個人都珍惜，才能營造真正永續低碳又節能的生活環境。

(中時)