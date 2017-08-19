白宮證實：今天是巴農的「最後一日」

白宮證實，18 日是白宮策略長巴農在白宮的「最後一天」。(圖片取自美聯社)

白宮證實，18 日是白宮策略長巴農在白宮的「最後一天」。

白宮發言人桑德斯透過聲明稿指出，白宮幕僚長凱利和巴農相互同意，「今天是史提夫(巴農)的最後一天。」

聲明稿說，「我們感謝他的服務，祝福他」。

華府媒體圈盛傳巴農即將去職已有一段時間。周前發生在維吉尼亞州夏洛茲維爾市的暴力事件被認為是巴農離開的最後一根稻草，立場極右的巴農被視為是川普身邊的「白人至上主義」者。

川普 日前在紐約被問及巴農去留時僅表示，「等著看吧」，並為巴農辯護，稱巴農夫是個「好人」、「外界對他很不公平」。

有關巴農和川普女婿庫許納不和傳聞已久。但巴農亦非省油的燈，離開白宮前主動致電美國左派網站「美國展望雜誌」，宣稱美國和北韓局勢緊繃只是「餘興節目」，美國對北韓「根本沒有軍事解決方案」，引發各界譁然。

(中時)