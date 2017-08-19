白宮證實：今天是巴農的「最後一日」
白宮證實，18 日是白宮策略長巴農在白宮的「最後一天」。
白宮發言人桑德斯透過聲明稿指出，白宮幕僚長凱利和巴農相互同意，「今天是史提夫(巴農)的最後一天。」
聲明稿說，「我們感謝他的服務，祝福他」。
華府媒體圈盛傳巴農即將去職已有一段時間。周前發生在維吉尼亞州夏洛茲維爾市的暴力事件被認為是巴農離開的最後一根稻草，立場極右的巴農被視為是川普身邊的「白人至上主義」者。
川普 日前在紐約被問及巴農去留時僅表示，「等著看吧」，並為巴農辯護，稱巴農夫是個「好人」、「外界對他很不公平」。
有關巴農和川普女婿庫許納不和傳聞已久。但巴農亦非省油的燈，離開白宮前主動致電美國左派網站「美國展望雜誌」，宣稱美國和北韓局勢緊繃只是「餘興節目」，美國對北韓「根本沒有軍事解決方案」，引發各界譁然。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。