MLB》馬林魚頭號怪物 吉特想砍卻砍不掉
即將成為馬林魚股東與CEO的前洋基球星吉特，剛才明白了即使身為球隊擁有者也有做不到的事，最起碼他就無法砍掉眼前這隻高過20公尺的龐然大物，它矗立於馬林魚球場的左外野已經5年了。
這件稱為「全壘打機」的東西在主隊開轟之後會不斷噴水和運轉，令人心情愉快，不過它的造型在亮相之初也引來許多非議，吉特所屬的經營團隊正好就是非常討厭這玩意的那群人，他們打算將之拆除。支持拆除的球迷大多表示：「這件東西很酷，但是樣子實在太醜了。」
然而「全壘打機」是屬於邁阿密戴德郡球場計畫的一部分，造價250萬美元，當初就被規定為與球場共存亡，並且它跟球場的圍牆是一體的，強行拆除還會殃及球場。面對入主球隊的第一個難題，吉特會就此妥協嗎？
(中時電子報)
文章來源：@LeBatardShow
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