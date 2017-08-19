一張照片看川普白宮有多亂

川普就任之初圍繞在他身邊的白宮親信和幕僚，如今全都不見了( 圖片取自網站)

川普入主白宮後，白宮發布了這張照片。川普坐在橢圓形辦公室桌前打電話，副總統彭斯(右二坐者)也在場。當時圍繞在川普身邊白宮的親信─幕僚長蒲博思(左二)、策略長巴農（左三）、發言人史班瑟(右一站立者)，以及國安顧問佛林（右一坐者），繼巴農18 日離開後，除了有實質民意基礎的副總統彭斯外，川普身邊的主要幕僚，都不見了! 川普上任卻才過二百多天而已。

有趣的是，無論前述這些人為什麼原因和理由遞交辭呈，川普都千篇一律的稱讚他們是「好人」，並說「我喜歡他」。

川普就任以來，白宮內鬥傳聞不斷，前述這些幕僚去職的傳聞，也都一一印證。如今，華府還有一則謠言，就是副總統彭斯虎視眈眈清悄悄地等著不斷出包的川普下台，接掌白宮。若這個說法到頭來也成真，那川普政府將真創下「美國近代政治奇蹟」。

(中時)