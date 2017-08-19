麥葛雷格也發狂言 兩回合KO梅威瑟

UFC輕量級拳王麥葛雷格聲稱要KO梅威瑟。(美聯社資料照)

就在梅威瑟放出KO宣言不久，UFC拳王麥葛雷格也放話了，內華達州同意他們減輕拳套的提議，兩人將破天荒在70公斤量級使用8盎司拳套。麥葛雷格說：「我有能力打12回合，但我兩回合內會幹掉梅威瑟。」

老拳王喬治佛爾曼曾說：「好拳手不會來自中產階級。」5年前還在領政府救濟金的麥葛雷格，憑著一對凶猛拳頭走出貧困，在他人生頭一場UFC賺得6萬美金，現在他已經是日進斗金的招牌紅星。

無論勝負，這場拳賽的收入(號稱1億美元)足以讓麥葛雷格一輩子不愁吃穿。即使很多人譏諷這場拳賽只是一場表演，但卻是麥葛雷格人生最大的一場秀，對手又是傳奇人物梅威瑟，麥葛雷格沒理由不全力以赴。

梅威瑟看過麥葛雷格練拳影片之後，指出他打拳方式很髒，擒抱肘擊樣樣來，當然梅威瑟自己從來也不是很乾淨的拳手。因此有人擔心7天後的世紀拳賽最後會以麥葛雷格DQ(違規失格)作結，如果是這樣就太無趣了。

(中時電子報)