NBA》「最想同隊的球員」詹姆斯3連霸

詹姆斯本月16日與女兒出席家庭活動。(美聯社資料照)

今年度NBPA(NBA球員工會)票選的獎項出爐，雷霆隊「平均大三元」韋斯布魯克榮膺MVP，騎士隊「小皇帝」詹姆斯獲選最具影響力球星。至於「你最希望同隊的球員」，當選者亦是騎士主將詹姆斯。

儘管騎士控衛厄文打算逃離詹姆斯以求自立，騎士隊正亂成一團，但是其他球員還是很渴望和詹姆斯同隊，可見詹姆斯的「高人氣」。事實上這個票選從2015年開始舉辦，詹姆斯已連續3年凍蒜「最想聯手的球員」。

另一個3連霸的是馬刺隊教練帕波維奇，他今年連3度當選「你最希望效力的總教練」。其他獎項還有「最佳關鍵殺手」塞爾提克艾塞亞湯瑪斯，「最有威望老將」灰熊隊老飛人卡特，「最佳穿著」韋斯布魯克。

(中時電子報)