金鋼狼？科學家發明皮膚可自癒機器人

項金鋼狼一樣受傷就可以癒合的超級戰士，往後可能出現？比利時發明擁有自動癒合皮膚的功能的機器人或會在現實中出現。因為科學家研發出1種新物料，可以自行修復破損。若把物料應用在機械人身上，就不需要定期維修，讓他能長期工作增加效率。

布魯塞爾自由大學的研究人員試驗一款由一隻機械臂和人造肌肉組成的機器人，他們早前發明一種橡膠聚合物，可以自行修復構成的創傷。所以他們利用這材質是看似果凍的橡膠聚合物製作機器人，並令他能可掌握部分精巧物品，當被撕裂或割斷時，出現「傷口」，經過加熱再冷卻即會自動癒合，最終回復原狀。

主持研究的范德博赫格教授（Bram Vanderborght)表示，還想要通過改變材料或是製造自主供熱的機器人，讓機器人能夠自主實現自我修復。

(中時電子報)