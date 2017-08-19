金鋼狼？科學家發明皮膚可自癒機器人
項金鋼狼一樣受傷就可以癒合的超級戰士，往後可能出現？比利時發明擁有自動癒合皮膚的功能的機器人或會在現實中出現。因為科學家研發出1種新物料，可以自行修復破損。若把物料應用在機械人身上，就不需要定期維修，讓他能長期工作增加效率。
布魯塞爾自由大學的研究人員試驗一款由一隻機械臂和人造肌肉組成的機器人，他們早前發明一種橡膠聚合物，可以自行修復構成的創傷。所以他們利用這材質是看似果凍的橡膠聚合物製作機器人，並令他能可掌握部分精巧物品，當被撕裂或割斷時，出現「傷口」，經過加熱再冷卻即會自動癒合，最終回復原狀。
主持研究的范德博赫格教授（Bram Vanderborght)表示，還想要通過改變材料或是製造自主供熱的機器人，讓機器人能夠自主實現自我修復。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。