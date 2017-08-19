USTR宣布正式啟動301調查中國

萊特海澤說，他已稟告川普總統，即日起開始根據1974年貿易法第301條展開調查。(圖片取自美聯社)

美國貿易代表萊特海澤根據1974年貿易法規第「301條款」正式對中國展開調查，以期判定中國政府的行為，政策和做法是否涉及侵犯美國的智慧財產權和強制技術轉移。

萊特海澤透過美國貿易代表署18日發布新聞稿表示，川普總統於14日指示他研究可能損害美國智慧產權，創新或技術發展的中國法律，政策和做法，經過與 利益攸關各方和其他政府機構協商後，他確定這些關鍵問題值得深入調查。

萊特海澤說，他已稟告川普總統，即日起開始根據1974年貿易法第301條展開調查。

「301條款」 賦予美國貿易代表廣泛權力，對外國的不公平貿易做法作出回應。如果USTR作出中國貿易侵權，損害美國利益的判定，「301條款」將允許美國總統單方徵收關稅並採取其他貿易措施。

(中時)