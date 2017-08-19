績效「頂瓜瓜」！中市警6分局送西瓜慰勞員警兼消暑

台中市警察局第6分局分局長林樹徽（中），體恤所屬外勤同仁在炎熱的烈日下執勤，分送西瓜給辛苦的員警。（盧金足翻攝）

炎炎夏日，員警吃西瓜消暑，也激勵士氣。（盧金足翻攝）

台中市政府警察局第6分局執行透明化內部管理工作績優，從105年上半年起至106年上半年，連續3度獲得警察局評比第1名，分局長林樹徽為慰勉同仁辛勞，體恤所屬外勤同仁在炎熱的烈日下執勤，工作辛勞，分送西瓜給辛苦的員警。

警察工作不分日夜、事繁責重，第6分局治安及交通維護負擔尤其沉重，警察任務極具挑戰，員警身穿全套裝備，最近連日高溫，在外頂著烈日執勤更是特別辛苦，制服常因汗水濕透全身。

每年夏季是西瓜盛產的季節，香甜多汁的西瓜正是炎炎夏日最好的消暑聖品，分局長林樹徽為慰勉同仁辛勞，購買54顆碩大的花蓮玉里西瓜分送分局所有同仁，同仁直呼西瓜甜到心裡，炎炎夏日透心涼，激勵士氣。

(中時)