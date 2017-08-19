Hot Toys年度展！看鋼鐵人VS.神力女超人！比力氣也比Q

《神力女超人》一比一真人大小雕像。（主辦單位提供）

暑假快接近尾聲，今年好萊塢英雄漫畫電影你看了多少！近些年來許多電影紛紛向漫畫取經，其中DC、MARVEL其下的漫畫主角都躍上大螢幕！不管是「鋼鐵人」、「蝙蝠俠、「美國隊長」、「神力女超人」等都成為大小朋友最愛！

歡電影「美女與野獸」的小朋友也能看Q版的「貝兒公主」呢！

想要一次看齊這些「超級英雄」，回溫看電影時的熱血感動嗎？來大光華商圈裡的「三創生活園區」走走吧！「2017 Hot Toys年度展」從今（19日）此展開！此展以「三大主題電影特區完整呈現」，不僅有最新一部《雷神索爾》角色曝光，還有即將在今年秋季上檔《正義聯盟》角色公開，喜歡電影「美女與野獸」的小朋友也能看Q版的「貝兒公主」呢！不管是漫畫迷、電影迷、玩具迷，都能讓你大飽眼福！還能在此挖寶買模型收藏！

《鋼鐵人》16比例鋼鐵人Mark II特別限定版（左）、《鋼鐵人3》16比例Mark XXIII陰影限定版（右）。（主辦單位提供）

「野獸國」今年暑假即將再次引爆全台超級英雄熱浪，第六屆「2017 Hot Toys 年度展」將於台灣唯一科技精品商場「Syntrend三創生活園區」一樓十二立方隆重登場，現場規劃三大熱門電影主題區域！包括MARVEL、STAR WARS，以及DC Comics，展示超過80尊極像真珍藏人偶。

MARVEL重頭戲《雷神索爾3：諸神黃昏》全新角色首次曝光。（主辦單位提供）

除此之外，更首次曝光年底強勢上映的MARVEL《雷神索爾3：諸神黃昏》和DC Comics《正義聯盟》，以及經典科幻鉅獻《星際大戰》系列的1:4、1:6比例極像真珍藏人偶；開展當天更有全台搶先發售的限量版珍藏人偶以及全新可愛風格COSBABY迷你珍藏人偶，最完整的超級英雄收藏選擇，勢必引起搶購熱潮。

年度MARVEL強打電影《雷神索爾3：諸神黃昏》將於 10月26 日盛大上映，本次「2017 Hot Toys年度展」更搶先全球於電影上映前公開《雷神索爾3：諸神黃昏》由Hot Toys精心製作的一系列1:6比例極像真珍藏人偶及COSBABY迷你珍藏人偶系列商品，讓全台Marvel粉絲搶先一睹《雷神索爾 3 ：諸神黃昏》全新造型角色人偶，媲美真人般真實的細膩設定，絕對令人嘆為觀止。

STAR WARS 40周年專區 一系列經典星戰角色。（主辦單位提供）

慶祝《星際大戰》40 周年，本次「2017 Hot Toys年度展」更展示多款天行者家族、帝國軍，以及眾經典角色 1:6 真人比例珍藏人偶，包括: Endor星球和絕地武士造型路克、皇家禁衛軍、塔金總督、死星槍手、波巴費特(動畫版本版)、韓索羅(帝國暴風兵偽裝版)、R2-D2 以及 C-3PO等，全是玩家眼中的頂級收藏品！

《黑暗騎士》小丑角色人偶，並且聯同《蝙蝠俠 開戰時刻》蝙蝠俠14比例珍藏人偶。（主辦單位提供）

DC Comics近年積極擴展宇宙版圖，繼《神力女超人》後讓粉絲期待萬分的年度鉅作《正義聯盟》預定於11月16日隆重上映，「2017 Hot Toys年度展」更率先展示一系列未曝光矚目新作，包括最新造型的蝙蝠俠戰術裝、超人、神力女超人、閃電俠、鋼骨、以及水行俠，搶先電影上映前讓粉絲能近距離欣賞角色最新造型與細節，絕對讓眾DC粉絲們驚訝不已！

蝙蝠俠、超人！一比一真人大小雕像。（主辦單位提供）

此外，為慶祝Hot Toys韓籍 「黃金頭雕組合」 ─ 藝術總監JC Hong與頭雕設計總監Yulli加入Hot Toys後攜手合作10周年紀念，特別以1:4的升級比例重塑他們首次聯手作品，以已故演員希斯·萊傑(Heath Ledger)所飾演蝙蝠俠系列電影中最膾炙人口的永恆經典《黑暗騎士》小丑角色人偶，並且聯同《蝙蝠俠: 開戰時刻》蝙蝠俠1:4比例珍藏人偶首次登台亮相並同步開放預購收藏。

《正義聯盟》COSBABY迷你珍藏人偶系列商品。（主辦單位提供）

緊接世界知名動漫大展SDCC（聖地牙哥國際動漫展）與ACGHK（香港動漫電玩節），「2017 Hot Toys年度展」現場同樣提供7款限量夢幻逸品一飽粉絲收藏慾望，限定品包括：《神盾局特工》1:6比例惡靈戰警限定版 (全球首賣)、《鋼鐵人3》1:6比例Mark XXIII陰影限定版、《鋼鐵人》等最完整的夢幻逸品，滿足所有超級英雄粉絲的收藏狂熱。

2017 Hot Toys年度展

2017 Hot Toys年度展（免費）

日期：8/19（六）至8/27（日）

地點：「Syntrend三創生活園區」一樓十二立方

(中時電子報)