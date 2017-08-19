中市客家整體發展計畫中央考評全國優等

台中市客家整體發展計畫考評獲全國優等，客委會主委劉宏基（左）代表市府出席頒獎。（圖／台中市府提供）

台中市府客家整體發展前期推動計畫，規劃「客語友善環境塑造」等6大核心發展策略，以全民參與的精神，全力推動客家文化保存傳承工作，在中央客家委員會全國考評脫穎而出，獲全國第二名優等，石岡區及東勢區公所亦獲良級佳績

，客委會主委劉宏基代表市府出席中央頒獎典禮接受表揚。

台中市全力推動客家政策，整體發展前期計劃包括「客語友善環境塑造」、「客語媒體傳播」、「客語人文教育」、「

公私協力」、「客語生活學校」與「客語示範幼兒園」等六大核心發展策略。

客委會主委劉宏基表示，市府積極營造友善客語環境，推動客語沉浸式教學、成立客語示範幼兒園、開辦客語研習課程，增進客家社群團體 凝聚力，並配合新南向政策結合客家與新住民多元族群推廣客語，未來市府也將持續努力，落實客家文化保存傳承工作。

(中時)