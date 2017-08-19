周休防曬防午後雨 菲律賓東方海面2低壓發展中
周休假期，受到太平洋高壓影響，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴朗的天氣，預估高溫約在33到35度，但大臺北地區有37度高溫發生的機率，北市體感溫度更來到41度，要出門遊玩的話，留意南部、花東、宜蘭紫外線都是危險級，整體看來還是相當炎熱的一天。
降雨部分，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，東南部地區及恆春半島亦有局部短暫陣雨，假日前往山區，雨具還是不可少。
目前大環境的高壓，有往日本南方海面移動的趨勢，因此也讓台灣附近的水氣有發展的空間、雲量也會增多，當然也更容易有午後雷陣雨的情況發生。
而位於菲律賓東方海面上約2千及3千公里處，目前持續有低壓系統發展中，預估會隨著高壓邊緣走西北西或偏西路徑接近台灣，時間點則落在下周二到四、或五到六，但詳細的預報結果，估計往後幾天將有較確定的答案。
至於在今天空氣品質部分，全臺各地及離島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。
(中時電子報)
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