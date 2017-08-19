愛墾丁護生態！「尋找社計師」伴手禮吸睛藏熱情

2017生態旅遊社區設計營學員到社區體驗、田野調查。（里山生態提供）

墾丁國家公園不只有墾丁大街，還有許多社區努力經營發展生態旅遊，希望提供遊客深入在地的體驗服務，感受不同的半島溫度。為了提升社區生態旅遊產值，墾丁國家公園管理處與社區合作，辦理五天四夜的「尋找社計師」設計營隊活動，邀請設計與品牌業界的專業講師，媒合全台各大專院校設計相關學系的學生，進入後灣、龍水、大光、永靖、里德等社區深度體驗半島風情，並結合在地文化與特色做發想，產生代表每個社區獨一無二的生態旅遊伴手禮。

墾丁地區擁有豐富的自然資源與地理景觀和內涵精彩的人文歷史，近年來墾丁社區紛紛發展生態旅遊，保存也發揚恆春半島的自然生態。為讓更多人知道恆春半島特有豐富的人文和生態資源，墾丁國家公園管理處辦理墾丁生態社區設計營，活動主題訂為「尋找社計師」，召募設計科系學生，結合生態旅遊社區的產業發想與創新設計，邀請設計科系專業師資和專家業者，擔任講師及評委，將參與學員的提案以商品化做為主要目標，為社區發展出更多不同產品。協助辦理設計營活動的生態旅遊社區總共有車城鄉後灣、恆春鎮龍水、大光，滿州鄉永靖、里德等五個社區參與。

2017生態旅遊社區設計營學員分組報告。（里山生態提供）

營隊期間，學員們跟著在地解說員一起進入社區，感受不同的文化與風景。分配到後灣社區的學員體驗無動力水上活動，參與龍水社區的學員摸蜆仔，大光社區夥伴帶著學員到海邊淨灘，為海洋保育盡一份心力，永靖社區與里德社區的學員則在解說員帶領下走入山徑與瀑布，感受山脈多變的面貌。除此之外，為了歡迎遠道而來的學員，社區居民替學員張羅伙食－社區夥伴一人一菜的豐盛晚餐、還有熬夜討論時的宵夜等，營隊學員感受到社區居民滿滿的熱情。

本次設計營隊邀請的三位講師具有豐富的產品設計與品牌營造實務經驗，並對社會設計與社區培力抱持熱忱。為了協助學員產品概念的設計發想與執行，也陪伴學生們挑燈夜戰到凌晨。C-Hub成大創意基地產業長張彥頡說，學員們透過進入社區發現社區所面臨的困難，並根據這些困難發展產品或是體驗服務構想來改善或解決這些問題，是相當難得的經驗。朝陽科技大學工業設計系副教授周文智老師認為，藉由設計營隊的辦理，參與的學員能成為推展區生態旅遊的種子，分享社區的努力與故事，非常有意義。好心地文創有限公司創辦人黃奕杰提到，其實設計並不一定是有形的產品，無形的體驗服務是現在更重要的產品項目。

2017生態旅遊社區設計營學員到社區體驗、田野調查 。（里山生態提供）

莊琦雯同學表示，「本來報名參加活動時，最初認為只是到社區走走，但真正進入地方後才感受到社區的熱情，社區大姊還會怕我們吃不飽，特地拿了大碗公裝飯菜給我們」。王浩頤同學甚至期待可以再回到社區實習或服務，創造更多可能。為期五天四夜的尋找社計師營隊活動，時間雖然不長，26位學員們卻為五個社區發想出13項在地特色產品提案，包括想解決外來種植物的銀合歡沐浴乳，社區夥伴可以手工完成的燈飾或野餐籃，象徵家人可以相聚的「糰味」品牌，以及改善豆腐乳包裝的伴手禮。社區夥伴非常開心，直嚷嚷要同學們再回恆春半島看他們，也希望這些剛擦出的火花能夠繼續發生，讓學員們設計的產品真正商品化。

(中時電子報)