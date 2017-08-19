帳單叫人「中國佬」 這家美餐廳被抵制
一名華裔婦女16日在美國曼哈頓一家餐廳電話訂餐後，結帳時收到顧客名字處寫有含種族歧視意味的「中國佬」(Ching Chong)字樣的收據，十分震驚和生氣，在臉書上揭露此事，引起許多人不滿揚言抵制，而餐廳也趕緊出來道歉，並解雇打出歧視字眼的女員工。
這名該華婦女兒友人周詩琪(Ziggy Chau)將該收據照片在臉書(Facebook)貼出，在社交媒體上瘋傳，更呼籲亞裔抵制這家餐廳，獲眾多民眾支持。
周詩琪表示，朋友母親身來這裡探望女兒，當天通過電話點了一份午餐，沒想到取餐後發現名字被寫成中國佬(Ching Chong)，周詩琪當天下午致電餐館，向經理投訴事件，沒想到他竟然還說也許是接訂單的服務員聽錯了姓名。
周詩琪表示，之所以將收據照片和事件經過在社交網路公布，不是為了讓無辜的人失去工作或抹黑餐廳，而是希望讓西方大眾知道，這樣的字眼是個不有趣的「玩笑」，非常不恰當。
她強調：「在我個人成長經歷中，也受過歧視，看過太多亞裔害怕惹麻煩默不出聲帶來的惡果，但我想讓大家知道，亞裔應該大聲講出不公，歧視就是歧視，錯就是錯的，不只是亞裔，對所有人都一樣。」
(中時電子報)
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