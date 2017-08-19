遲緩兒、身障生勇敢站舞台！雜技兒童劇＜想飛＞秀熱情

雜技兒童劇《想飛》。（主辦單位提供）

這些純真可愛的孩子，可能他們行動、思考比一般小朋友慢，然而他們的熱情與勇敢卻讓人動容！向來以豐富多樣的雜技兒童劇受到矚目，新象創作劇團今年再度推出新作品—雜技兒童劇《想飛》。不僅精彩可期、既好看又有趣，同時也是一齣令人感動的兒童劇。

雜技兒童劇《想飛》將慢飛兒(身心障礙生)的故事搬上舞台，由著名編舞家—陳武康(驫舞劇場)、戲劇導演—梁明智(戲班子劇團)、雜技編導—王光華(新象劇團)聯合創作，並由國內外專業雜技馬戲與戲劇演員揣摩慢飛兒的習性與內心世界，將慢飛兒想要振翅高飛的故事，透過感人的劇情、趣味的童真童趣，並加以精彩的高空特技、馬戲雜技、魔術，及舉手投足都是情感情緒的舞蹈來串聯，此外更運用舞台場景與多媒體，來幻化慢飛兒無法以言語表達的想像場景，呈現孩子們夢中幻想世界，相信這樣的創作，會讓觀眾深深地進入舞台劇情中且感同身受，不僅勵志，更有溫馨，同時也展現新象創作劇團【不只是雜技】的創作能量。

除了專業演員要挑戰飾演慢飛兒，故事的真實主角，包含：重度自閉症的翰翰、唐氏症的小威、罕病兒子沂、發展遲緩的毛毛…等多位慢飛兒，也會在劇情最後上台秀技藝，展現他們多年努力的成果。

慢飛兒是你我心中清純的天使，而你我則是他們眼中伸出友愛雙手的友善天使，雜技兒童劇《想飛》，期待您也伸出雙手，買張票券，進入劇場，用心來體會。

雜技兒童劇《想飛》。（主辦單位提供）

雜技兒童劇《想飛》演出行程如下：

09.09(六)19:30新北市藝文中心演藝廳

09.10(日)14:30新北市藝文中心演藝廳

09.16(六)19:30基隆文化中心演藝廳

11.25(六)19:30桃園展演中心展演廳

12.23(六)19:30新竹市文化局演藝廳

(中時電子報)