MLB》誤判連連 球員帶頭要求機器主審
棒球場上永遠爭執不休的就是球員與主審，每一天、每一場比賽、甚至是每一球都有可能引發爭吵。多年來始終有人鼓吹機器主審的好處，如果棒球能改用機器來判定好壞球，豈不是可以減少許多爭議？
前日對戰遊騎兵時，老虎隊內野手金斯勒上場打擊，主審賀南德茲將一記偏低的球判為好球，金斯勒很不爽地喃喃自語。接著下一球嚴重投歪，金斯勒回頭瞄了主審一眼，意思是「這球總算是壞球了吧」，結果立馬遭到驅逐。
只看一眼都不行？主審賀南德茲的「官威」很快引起諸多不滿。不久前吞下誤判「再見三振」的小熊佐伯瑞斯特更是帶頭發難，大聯盟主席曼佛雷德因此再度被「機器主審」的要求聲浪日夜糾纏。
曼佛雷德近日正式表達了自己的立場，「我們的主審做得很好，判決準確度超過九成。況且比賽本來就容許人為因素，不見得有新科技就要馬上取代人工。」言下之意仍是力挺人工審判。
球員似乎不相信人工審判的準確率有這麼高，否則他們也犯不著一天到晚與主審吵架，特別是在邊邊角角的好壞球容易出現爭議。機器主審即使出現誤判，球員們也只能往肚裡吞，似乎可以杜絕爭吵的麻煩。
然而目前科技尚不完備，機器判定的好球帶較缺乏彈性，不能很快隨著打者的站姿與位置調整。要為整個大聯盟換上機器主審或許不難，但是其他層級和世界各地的棒球怎麼辦？因此曼佛雷德的意思是，以後再說。
(中時電子報)
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