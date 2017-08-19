這個洗碗壞習慣 讓你吃下一堆菌

小心洗碗壞習慣讓你菌從口入。(達志影像/shutterstock提供)

不少人吃飽飯後，想說發個懶，就先把碗盤泡著水，之後才洗，但小心這個壞習慣，讓你的髒碗成為「交叉污染」的溫床，養出一大堆細菌不說，還會把它吃下肚！

吃飽飯就把碗泡在水槽裡、待會才洗的壞習慣，勸大家還是趕快改了吧，曾有實驗顯示，在裝了水的碗中放入肉、魚、飯、菜等，並靜置10小時後，碗內葡萄球菌、大腸桿菌的數目居然比原來多出了7萬倍，可見髒碗「養菌」有多驚人。

且一旦碗盤上附著的病菌達到一定數量時，就算用海綿加洗碗精清洗，看似已經洗乾淨的餐具，上頭還是會有一定數量的殘留病菌，然後下次用餐具的時候，你就會把這些病菌全吃下肚了。

所以正確的做法，應該是先把髒碗做個分類，有油的、沒油的分開，先洗油的再洗無油的。另外盛裝生食與熟食的餐具也要分開洗，先洗熟食碗、後洗生食碗。

而洗碗還有一個小撇步，那就是要趁著碗裡還有水分時馬上清潔刷洗，炒完菜的鍋子也可以趁還有餘溫時清洗，油汙會比較容易就被洗乾淨。

(中時電子報)