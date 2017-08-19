奏出福爾摩沙新秀音樂家站上台中國家歌劇院
為台灣的聽眾以及新秀音樂家製造一座橋梁！台灣新秀鋼琴家陳涵，以及華裔小提琴家周穎，去年在奏出福爾摩沙的年度音樂會「綻放」引起廣大迴響，23日他們將在台中國家歌劇院同台演出，帶給市民個「樂」來「樂」美麗的夜晚。
台灣青年音樂家陳涵、華裔小提琴家周穎，23日將首度以二重奏形式站上台中國家歌劇院舞台，演出曲目包括貝多芬《
春之奏鳴曲》、陳涵創作的《四季》、李斯特的《華麗二重奏作品》、《敘事曲》以及舒曼《第一號小提琴奏鳴曲》等精彩曲目。
24歲的周穎，不同於一般音樂學子的求學歷程，今年五月取得哈佛大學文學士學位，學業表現優異，九歲便以小提琴獨奏者身份與美國德州克爾維爾交響樂團公開演出。
「台中囝仔」陳涵，18歲赴美國茱莉亞音樂學院念書，現就讀新英格蘭音樂院，他曾拿到第6屆中國國際鋼琴比賽首獎，目前擔任紐約現代樂團Ensemble Echappe駐團鋼琴家，陳涵今年在每4年舉行1次的美國最受矚目古典鋼琴賽事范克萊本國際鋼琴比賽曾搶進了12強，是唯一的台灣選手。
新秀崛起系列是奏出福爾摩沙音樂協會長期推動的音樂活動，希望讓台灣聽眾可以認識這些在音樂界嶄露頭角的新秀
，也藉由這股力量讓在地的音樂生態茁壯，創造出健康的文化環境。
「讓這些音樂家未來可以回到台灣來付出，也讓台灣下一代的年輕學子有追求卓越並回國分享的動力！」奏出福爾摩沙音樂協會理事長王資閔指出，該協會希望透過與企業合作，讓有潛力的音樂家藉由互動表演，學習與聽眾一同成長，分享推廣音樂的美善。
王資閔推動這些音樂家能讓菁英的音樂表演及教育門檻逐步降低，平民化，也要感謝一路以來支持的愛樂朋友，與奏出福爾摩沙一同守護台灣最美麗的聲音。
(中時)
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