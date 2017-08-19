防北韓 美韓等國將舉行聯合軍演

金正恩最近一直頻頻試射飛彈，毫不在意周邊國家的看法，製造緊張氛圍。(中時資料照)

隨著北韓試射飛彈頻繁造成的的緊張局勢，美國國防部週五表示，美國和南韓將於8月21日開始聯合演習，持續到8月31日。

根據聲明，澳洲、加拿大、哥倫比亞、丹麥、紐西蘭、荷蘭和英國軍隊參與之外，約17500名美軍將參加這次軍演。

聲明指出：「乙支自由衛士（UFG）為電腦模擬作戰的防衛演習，設計用意在提高準備、保衛區域和維持朝鮮半島穩定。」

(中時電子報)