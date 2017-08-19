台中市首推智慧製造示範產線，第1條9月啟用

台中市長林佳龍（左五）日前率企業團到美國參訪招商，推動在精密機械園區設9條智慧示範產線，第1條9月啟用，帶動產業升級。（盧金足攝）

台中市長林佳龍看好矽谷重量級的投資者眼光精準，將媒合他們投資台中的新創企業。（盧金足攝）

台中市長林佳龍向中央爭4億元在精密機械園區設9條智慧示範產線，第1條9月就會啟用，產業升級不只可讓其他縣市複製成功經驗，也要帶領台中隊打世界盃。

林佳龍日前率企業團到美國矽谷參訪、招商，在加州矽谷時由當地創業有成的創投者號召矽谷當地20多名重量級投資者，與林佳龍晤面暢談台中投資「錢」景。

「由市府擔任平台，媒合投資台中新創企業」，林佳龍說，這些矽谷大咖的投資者眼光精準，力推台中的產業值得投資，希望智慧製造案例成功後，各縣市都來複製，「養雞生蛋，其中幾個單位孵一孵都有變金雞母的機會！」

矽谷有很多非常成功的創投和天使基金，林佳龍透露，還有投資者本身即是知名科技產業的高階主管，其中一名投資者建構天使基金，自己是好幾家上市公司的大股東，投資上百個新創企業，原本不是為了賺錢，而是當成社會公益，幫助別人，最後自己也大賺錢。

經發局長曜志表示，和工研院合作在精密機械園區設立智慧示範生產線，可做產線也可做教學，9條產線包括腳踏車零組件，水五金等，以混線生產彈性調整，產線智慧不是只有看的到機器，還有背後的物聯網商機。

「台中智慧製造示範產線除了示範，還能接單生產！」林佳龍說，有的中小企業缺錢少人，無法立即自動化，市府從荷蘭、法國及美國串起來智慧化的拚圖快完成了，產學合作也能讓中部大學做為實習示範產線。

他強調，台灣要盡速將創新創業相關體系建立平台，這個生態系呼應中央政策，鏈結在地、鏈結國際、鏈結未來，以後外賓來台中參觀，不只帶去國家歌劇院、審計新村及柳川，也能來看智慧示範產線凸顯台中形象。

工研院執行精密機械園區智慧示範生產線， 在地產業界合作，林佳龍信心十足的表示，「不到半年時間一拍即合！」就能讓第1條示範產線智慧製造啟動，呂曜志強調「硬體設備加上軟件，台中市有1條智慧化示範生產線，這個模式將成為地方創新體系。

「台中設智慧機械辦公室就是要中央來接地氣！」林佳龍說，政府出錢出地出人力打造智慧機械之都，「業界都很感謝我，政府沒有3年做不成，台中半年就從無到有！」智慧示範產線加上矽谷投資者天使基金挹注新創企業，「台中經驗」將成為城市發展創新模式。

值得一提的是，林佳龍表示，10月將會舉辦以「台中崛起，國家均衡發展」相關議題的會議，針對中央和地方合作創新體系展開各方研討交流，由產官學研攜手合作的智慧製造模式，未來將是台灣新發展的典範。

「智慧製造生產，就像一隻豬進來，出去變香腸！」林佳龍說，向中央爭取的4億元智慧示範生產線，已獲行政院核定為前瞻計畫，匡列預算後由工研院和市府推動，工研院擁有實驗性技術，但沒有空間，台中市的智慧製造示範生產線，有廠房有技術還有人才，是真正的生產線。

有技術還要有資金奧援，林佳龍說，此行在加州矽谷與20多名創新創業成功的投資者晤面，其中有些年輕人，創業成功後賣掉公司，擁有數億美金的身價，再繼續找目標投資，「這20多個人，未來將是台中和矽谷最重要的合作平台！」

(中時)