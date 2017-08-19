「Live House深夜食堂」現身東區！嘗美味、品藝文、聽金曲

誠品生活敦南店｜城市小廚快餐車｜營業時間：每週五晚間2000–凌晨0200、每週六下午1400–凌晨0200。（誠品提供）

趁著暑假尾聲，規劃與眾不同夏日漫遊吧！誠品生活敦南店每周五、六推出的「深夜食堂」已成人氣打卡點，即日起再與線上音樂平台myMusic合作，打造升級版Live House深夜食堂！金曲樂團慢慢說、實力唱將符瓊音及《中國好歌曲》一鳴驚人的邱振哲都將參與演出。除此之外，平均每2天1場的「敦南夜講堂」也獲讀者好評。趁著暑假尾聲，全台多家誠品同步推出插畫、攝影展，邀請讀者創藝遊台灣。

台中中友店-由陳瑞憲建築師設計，歷久彌新的環形書區，以環狀排列的書櫃、層疊圍繞的書區設計，營造出挑高八米的特色空間，展現出知識和智慧累積的閱讀氣象。（誠品提供）

漫遊人氣打卡點 誠品生活主打美食、音樂、藝文多元體驗

誠品敦南店24小時書店是旅客造訪台北超人氣打卡點，傍晚至凌晨往往是人潮最多的時段。自6月起首創每週五、六營業至凌晨2點的深夜食堂「城市小廚快餐車」，8/18-19、8/25-26限定推出夏日IG打卡超人氣「Dream Go bar鮮果冰棒」；工程師創辦、獲得金杯咖啡師證照的「日出印象」咖啡，用精準的程式算出烘豆、沖泡咖啡的曲線，品嘗咖啡的原萃香醇。

誠品生活高醫店｜藝空間｜即日起至930｜寞兔來More to life生活溫度插畫X攝影展。（誠品提供）

「水鹿精釀」將台灣在地風味注入美國精釀啤酒，有別於量產啤酒，有著鮮明調性與風味；主打新鮮現作的手打肉漢堡及多層次三明治的「Gobble大口餐廳」。此外，現場掃描QR CODE更可免費下載體驗myMusic 45天，周周更新活動歌單，邀請您週末夜一起「饗 ‧ 樂」！

誠品虎尾店坐落於虎尾合同廳舍，建於西元1930年，屬於日治時期官方辦公廳舍的特殊建築類型。（誠品提供）

在書店中看見台灣美景 5間必打卡在地特色誠品書店

除了多元活動，融合在地特色的書店風景更是人氣打卡焦點！台中中友店挑高八米環形書區結合blackpages CAFÉ與黑膠音樂，呈現歷久彌新閱讀美景。雲林虎尾店位於歷史建築虎尾合同廳舍，建於西元1930年，屬於日治時期官方辦公廳舍的特殊建築類型，店內保留報案臺、樓梯等許多古建築原有特色，在歷史角落翻閱書籍別具況味。位於駁二藝術特區的誠品駁二店揉合港都意象，以現代設計手法呈現紅色貨櫃大門、海堤造型書桌、手工號角喇叭等，打造全台最靠近海港的書店。

高雄駁二店-運用港都意象，設計紅色貨櫃迎賓大門。（誠品提供）

此外，東台灣的宜蘭店，大量採用紅磚、磨石子及枕木等當地素材，書架陳設則像座「縮小的宜蘭城」，讓讀者走進書店就像走進宜蘭城。台東店則位於台東故事館，建築本體承襲日治時代近50年的歷史建築，日常舉辦多元藝文展覽與講座，結合周邊鐵花村與鐵道藝術村，成為台東藝文創作新興聚落。

(中時電子報)