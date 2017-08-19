不能「韓」糊！ 前駐韓代表李在方3問外交部

我駐韓代表處新建大樓的計畫一直遲未實現，圖為之前完成的設計圖。前駐韓代表李在方質疑，我在韓土地資產這麼多，為何仍寧願每年花500萬至600萬台幣的高額租金，卻拒絕蓋代表處大樓？（李在方辦公室提供）

不能「韓」糊！我國在韓土地資產疑遭無權占用，前駐韓代表李在方受訪「3問」外交部：在韓土地收取的租金，有無全數繳入國庫？在韓土地這麼多，為何還寧願花費鉅資租辦公室，拒蓋代表處大樓？駐韓代表石定從大使館時代至台韓斷交留韓小組時代，都職司土地資產管理，現在又任代表，難道不需負起最大責任？

李在方擔任駐韓代表期間，把清查國產列為工作重點，他說，為了保產和討產，得罪不少人，甚至還被誣告，但他強調，做對的事情，「不能放任『吃土地』。」

對於我國在韓國的國有土地資產27筆總共1萬3000多坪，傳出疑遭當地華僑「無權占用」，李在方形容，「這是大錢，很大、很大的錢」，外交部要負很大的責任。

李在方要問外交部，我國在韓國的土地資產，如果有收取租金，收取的租金，為什麼低到不行，都不到市場行情的十分之一，甚至不到百分之一？這些錢又「流」到哪裡去了？有沒有「全數」繳入國庫？他希望外交部不要只是隨口說說，必須拿出帳目，也希望政府主計、審計單位能夠好好查一查，立委也能監督、質詢。

他也要再問外交部，我國在韓土地資產既然這麼多，多到都讓人無權占用，為何卻仍寧願每年花費大約500萬至600萬台幣的高額租金，去租用現在的駐韓代表處辦公處所，卻拒絕從現有的國有土地中，尋覓適當土地，蓋代表處永久大樓？

李在方透露，關於規劃興建我駐韓代表處新大樓，過去都已經完成設計圖，台肥公司也表示願意出資，地點也找到我國在韓國土地資產中最美麗、也最有價值的首爾水標洞那片土地，但是為什麼外交部就是不願意？是誰在擋？為什麼要擋？

最後，李在方也要問外交部，現任駐韓代表石定從大使館時代擔任總務組長，至台韓斷交留韓小組時代留守時期，都職司我國在韓土地資產管理，「就是負責管在韓土地資產的」，結果累積問題嚴重，現在又任代表，難道不需負起最大責任？

他說，在韓國的國有土地資產面臨逐漸被侵占的危機，總之脫不了「錢」的因素！如果政府有心管理好這一塊，可以從與「錢」有關的問題中，去找出「答案」。

李在方指出，太多的不合理，莫名其妙。令他不解的例子，還有包括像是為什麼過去2005年在他到任駐韓代表之前，當地官邸就被匆促賣掉。而等他到任之後，又再重新買新官邸。有必要這樣嗎？這當中難道沒有「實在不合常理」的地方？

(中時)