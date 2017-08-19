武士刀砍向總統府 作家洛杉基想起荊軻刺秦王

呂男18日上午持從軍史館竊取的武士刀砍傷總統府周姓憲兵（右），總統蔡英文（左2）18日下午前往台大醫院探視。（總統府提供、中央社）

昨天發生為總統府家庭日，卻發生呂姓男子持著軍史館偷來的武士刀，砍傷總統府憲兵。對此，自由作家洛杉基表示這「讓我想起荊軻刺秦王的故事」，如果他能連闖五關進軍史館拿刀，怎不能連闖五關進到大內刺秦王？歷史上，每遇王朝岌岌可危，各種怪異天災人禍就會一一出籠。這似乎就能解釋最近發生的種種異象。

洛杉基表示，憲兵被拿著武士刀的嫌犯砍傷，想起父親曾說過與武士刀有關的親身經歷。一個日本軍官手持用武士刀刺向他，他身邊的戰友毫不猶豫地用雙手抓住這把武士刀，試圖救他一命。這時這個日本軍官臉上露出狡黠的笑容，故意將武士刀旋轉一圈，然後緩緩抽出，讓這個戰士的雙手變成爛蕃茄，鮮血直流。幸好援軍及時趕到，讓兩人都活了下來。

而這位受傷的總統府憲兵幸好沒有生命危險，也讓我不禁想到父親那個苦難的時代，他投筆從戎保家衛國，把生死置之度外，卻在老年遭受皇民台獨們的羞辱，與政府粗暴的年金改革。

另外，洛杉基也認為這「讓我想起荊軻刺秦王的故事」，如果他能連闖五關進軍史館拿刀，怎不能連闖五關進到大內刺秦王？歷史上，每遇王朝岌岌可危，各種怪異天災人禍就會一一出籠。這似乎就能解釋最近發生的種種異象。

(中時電子報)