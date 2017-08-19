8月19日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●太陽花案 政治不該凌駕法律！法官應對歷史負責

太陽花學運占領立院案，一審創司法先例引用 「公民不服從概念」，將黃國昌等人判處無罪，判決一出惹來爭議，檢方不服提上訴，正由高院審理。政治不該凌駕法律，我們呼籲法官應對歷史負責，秉持大是大非精神做出適當判決。該如何判，人民都在看，切莫讓台灣成為亂邦。

●公民不服從 抽象無法源！政治訴求包裝不法 大開惡例

太陽花學運占領立院案，一審以自創的「公民不服從」抽象法律概念，判決立委黃國昌及多名學運分子無罪，輿論嘩然，檢方不服已提出上訴，待高院判決定紛止爭。但法界擔憂，一旦法院判決接受「公民不服從」概念，日後若有心人從事不法行為，只要以政治訴求包裝、合理化其不法行為，恐難以刑罰相繩。

●隔天請辭...陳金德嘆：也許是天意

大停電後第4天，中油董事長陳金德昨召開記者會，正式宣布請辭。面對外界戀棧批評，他強調早於停電隔天（16日）早上，就以軟體簡訊向行政院口頭請辭。他感嘆：「也許是天意」，因為大停電當天早上開會，他才提醒同仁要注意別斷氣，否則「會搞掉一個董事長」，沒想到下午就爆發。

重點要聞

●急統狂男 血濺總統府

總統府維安拉警報！台北市一名傾中急統狂熱男子，昨闖入軍史館偷走館方保存的南京大屠殺武士刀，趁總統、副總統在總統府3樓與900多名員工眷屬同歡時，竟突破維安防線衝入府內，持武士刀將門口阻擋憲兵砍傷，幸其他憲兵聽到哨聲及時將狂男壓制逮捕，驚險解除總統安全威脅；狂男供稱：「我想到總統府掛五星旗！」國安人員透露該案並非行刺計劃，立委則痛批，總統府接連出事，維安能力讓人憂心。

●世大運今晚開幕

2017台北世界大學運動會將於今晚7時，在台北市立田徑場舉行開幕儀式，1萬2000張門票完售。賽會將有141個國家逾萬名運動員同場競技，這也是台灣史上舉辦最大規模國際綜合性運動賽會，依照國際慣例，總統蔡英文將以國家元首身分，以中文「我宣布第29屆世界大學生運動會開幕」為賽會揭開序幕！

●基本工資漲至22K 時薪140元

205萬勞工明年可加薪！勞動部昨開基本工資審議委員會，經勞資7小時角力，敲定明年元旦起，基本月薪由2萬1009元調高至2萬2000元，調幅4.72％，「22K」正式成為勞工薪資下限；時薪由133元調高到140元，調幅5.26％。會後勞方批調幅無法滿足底層勞工需求，資方則怒斥調漲是「政治裁決」，成本恐增300億元，最終會被逼出走。打工族說調幅不高，但不無小補。

重點要聞

●神秘一通電話？ 基本工資漲價至22k

全面起薪22K，勞資雙方斡旋近7小時，中途休戰多次，雙方差距仍大，沒有共識，根據媒體報導，資方爆料，勞動部長林美珠「接了一通電話」後，才決議漲幅達4.7%，勞動部大動作澄清，「電話沒帶進場」。廿二K成為最大懸案。

●台灣幼兒就學率59％ 低於先進國家

據統計，台灣去年3到4歲幼兒就學率僅59.1％，遠低於先進國家；六都3到5歲幼兒就學率，以台南79.04％最高，高雄居次，桃園46.28％最低；據指出，南部二都幼兒就學率領先與加碼補助有關

●網路票選凌駕老師意見? 教改論壇憂高中國文變黑箱

高級中等以下學校課程審議會大會20日召開。教改論壇今天舉行記者會，表示課審會部分委員有意將高中推薦選文中的文言文由20篇降為10篇，所提出的網路票選版，十篇文言文中僅四篇是國語文領綱小組的選文，其他六篇都是與台灣相關的文言文。

重點要聞

●世大運 開始！

籌備六年、台灣人的第一次，二○一七年台北世界大學運動會今天晚間七點將於台北田徑場隆重開幕，台灣總統蔡英文將蒞臨現場，依照國際慣例，元首宣示不致詞，她將宣布「比賽開始」，替為期十二天的世大運揭開序幕。

●盜軍史館「南京大屠殺」軍刀// 闖總統府 砍傷憲兵

國內治安史上首度發生政治激進份子持日本武士刀闖入總統府，砍傷戍衛憲兵、血濺總統府的驚駭事件。

●基本工資將調為2.2萬 時薪140元

基本工資站上廿二Ｋ！勞動部基本工資審議委員會昨開會，採納多數委員意見，基本工資月薪將自明年元旦起，由二萬一○○九元調為二萬二千元，時薪由一三三元調為一四○元。不過，勞資雙方對結果都不滿意，資方代表會議結束轉身就走。

(中時電子報)