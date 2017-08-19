江宏傑出戰世大運 福原愛獨自用餐PO照訴寂寞
「桌球王子」江宏傑，將代表台灣參加世大運桌球賽，身為媒體寵兒的他自然備受關注，而身為愛妻的福原愛也趁著賽前空檔，陪老公用餐享受兩人時光，更公開曬照打氣「吃的好才可以打得好」。
福原愛常在微博分享生活點滴，最近老公江宏傑要出賽世大運，她先陪老公到鼎泰豐用餐，在賽前先慰勞老公近期集訓的辛勞，還不忘打氣「吃得好才能打得好」，讓網友直呼要閃瞎了，不過事隔一天在家獨自用餐的她，再度PO出晚餐照，但菜色不如前日豐盛，僅是簡單的水煮青菜加上杏鮑菇，接著寫道「好懷念昨天的這個一刻，昨天這個一刻我們在吃鼎泰豐，今天這個一刻我自己吃鼎泰愛，怎麼差這麼多」，最後還不忘tag老公，似乎難掩心中寂寞。
對老公的思念之情，毫不掩飾的在微博上公開傳遞，也讓粉絲笑稱「一日不見如隔三秋」、「連自己吃飯也不忘記放閃」，但也不忘安慰她「老公比完就回來了，在忍耐一下」。
(中時電子報)
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