陳妍希尪好大膽！襲胸孫儷被抓包

陳曉和孫儷主演的新戲預告片播出後，陳曉被虧襲胸！（圖／取自微博）

孫儷憑著《甄環傳》及《羋月傳》爆紅，不過她主演的新劇《那年花開月正圓》預告片曝光，劇中喪夫的孫儷難過不已，沒想到背後出現的是飾演少爺的陳曉，只是他從背後摀著孫儷嘴巴時，也被發現疑似襲胸。

《那年花開月正圓播出預告片，因為喪夫難過啜泣的孫儷，突如其來遭從背後出的陳曉環抱，不僅被摀著嘴，還有網友發現陳曉的另一隻手似乎不偏不倚剛好放在孫儷左胸上，讓許多眼尖網友大喊「呼叫陳妍希！」還有人說要告訴鄧超，超級搞笑。

(中時電子報)