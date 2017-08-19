「韓」不白之冤？昔優秀外交官尋短案疑點多
2015年1月6日外交部雲嘉南辦事處副主任趙嘉明在臥房上吊身亡，未留遺書，優秀外交官尋短的真正原因不可知。不過，前駐韓代表李在方受訪表示，圈內的朋友大家都這麼認為，曾派駐韓的趙嘉明，是因勇於任事維護國家在韓被無權占用的土地資產，最後落得被誣告，官司纏身，正義不彰，才一時想不開尋短。
辭世時年僅50幾歲的趙嘉明，有20多年外交資歷，已晉升簡任官，以資歷和能力，如果在外交工作繼續待下去，可說前程非常看好。李在方形容，「這位年輕人真是優秀，品德好，熱愛國家，公務專業，待人和善，但遭遇實在太可憐，不能忘了他。」
李在方簡述，趙嘉明過去曾派駐韓國，在我國駐韓國代表處擔任領務組長，領務組長原本的業務是可以不碰國有土地資產，但趙為了保護國家土地資產不被侵占，幫助代表處處理一些有關在韓護產訴訟的司法文件往來。後來趙返國後竟被有心人誣告不法。
同為維護國家財產而同案被告的李在方回憶，年輕的趙嘉明當時在國內法庭上就顯得壓力極大，備感委曲。不像他已有年紀，看過很多人間不平之事，不怕被誣告上法院。卻沒想到，這麼優秀年輕人想不開，後來就這樣走了，「很可憐」、「非常可憐」。
李在方說，這幾年來他和一些同事都一直想去探望趙嘉明的老母親和家人，但趙的家人都婉謝各方的關心，應是不願意再想起過去傷痛很深的事，「我一定要找時間，去關心趙嘉明的家人」。
談及冤案，李在方表示，他與趙嘉明等人為了保護我國在韓土地資產而被誣告所謂「偽造文書」，歷經一段時間的折磨，最後幸經韓國司法部門和警察單位協助查明證實無辜，全案已獲清白。
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