館長掛國旗沒在怕 柱姊嗆台獨去找小英修憲

議員蔡淑君日前親自送國旗，希望館長能在健身館外掛上，讓外國選手看見台灣精神。(取自館長臉書)

「館長」在臉書貼出多張林口懸掛國旗照片。（取自館長臉書）

臉書擁有近50萬人追蹤、成吉思汗俱樂部「館長」陳之漢，為力挺世大運，在自己健身房懸掛國旗，竟遭批「黨國支持者」。前國民黨主席洪秀柱嘆，「懸掛國旗，何錯之有？」，請想要台獨、想要消滅中華民國的人，不要只會鬥一般人，趕快去要求國會多數的民進黨修憲，趕快去找要「改正前朝錯誤」的蔡英文總統改！

「館長」常在臉書分享健身觀念，並以直率不做作言行贏得網友認同。由於他的健身館就在林口世大運選手村旁，國民黨議員蔡淑君日前親自送上國旗，希望館長能掛上國旗響應，讓外國人看看台灣精神，未料竟被有心人士批評「黨國支持者」，讓館長爆氣痛罵：「愛台灣用嘴愛喔？X你娘 滾！」。

「館長」更貼出多張林口懸掛國旗的照片，表示「全林口掛國旗活動、台灣選手加油活動，還有更多沒PO出來，因為太多人掛了」，他說「這活動意義非凡，要狗嘴政治給我滾」。

洪秀柱也力挺館長，她在臉書貼文指出，原本只是單純國人自發懸掛國旗，為世大運加油打氣的美事一樁，為什麼就這麼容不得某些人的眼？

選手村所在地林口，是我們國家招待他國選手、貴賓的重要門面，在當地發起的掛國旗的活動，自然受到民眾支持！甚至還有人自掏腰包，租下印著國旗的巨幅看板，希望讓我們這面美麗的國旗，能被更多的外國朋友們看見。這些舉動，我們讚揚都來不及了，怎麼還會批評呢？

洪秀柱批評，有些人，只會在國內鬥自己人，故意找藉口污名化我們的國旗，故意在自家炒作參賽國名的議題，但卻不見他們去國際上爭，更別說有一些人，連當兵盡義務都想辦法逃掉。相較之下，林口人身體力行的愛國行為，才是真的讓世界看見中華民國、看見臺灣！

洪秀柱認為，否定自己的國家不會讓你們的主張更高尚！要臺獨？要消滅中華民國？請你們不要只會鬥一般人，趕快去要求國會多數的民進黨修憲，趕快去找要「改正前朝錯誤」的蔡英文總統改去！

(中時電子報)