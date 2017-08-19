當代傳奇劇場三十而立 挑戰《浮士德》

《浮士德》排練（表藝提供）

《浮士德》排練（表藝提供）

當代傳奇劇場三十而立，展開新的篇章，挑戰世界文學最厚重的一塊拼圖：歌德原著、全版《浮士德》，由2017嘉義縣表演藝術中心及歌德學院協辦、當代傳奇劇場與德國戲劇顧問Christoph Lepschy(克里斯托夫．萊普奇)共同打造，9月30於嘉義縣表演藝術中心演藝廳演出。

《浮士德》一劇由林秀偉編劇、吳興國導演、主演，全劇以詩歌為主，用戲劇方式呈現主線劇情，並加入舞蹈表達抽象意涵，打造現實與虛幻不時交錯的詭譎氣氛，是詩劇、舞劇的全新融和與創作。

林秀偉笑稱：這是送給吳興國的「懺情錄」，劇中浮士德經歷兩段刻苦銘心的愛情，最後捨棄小情小愛，投身國家建設、打造理想國，宛如兩人一路上從愛情婚姻到共同追求藝術最高境界的寫照。男人成長、女人自覺，透過《浮士德》一劇，每一個人都能對照到自己的成長過程，追求智慧、追求愛情、追求婚姻、追求權力、追求夢想，當年齡漸長、失去一切，還剩下些什麼？

－康延齡服裝、劉培森舞台設計、王乙聿作曲 打造未來東方的極端美學

《浮士德》全劇貫穿天地人間兩千年，角色與場景眾多，舞台上僅僅只有１１位演員與５位樂師要分飾７０個角色，對於服裝設計師康延齡來說是一大挑戰，從老浮士德氣勢恢弘、顯現智慧的大袍；對比魔鬼黑暗風格的服裝、農村少女葛蕾春純真可愛、希臘神話中海倫的金碧輝煌卻暗喻女性被黃金所綑綁命運之感，任何一個小細節都有故事，每一件都宛如藝術品般的華麗。

舞台則由享譽國際的知名建築師劉培森操刀，透過可移動變化的棧道，搭配可換面的城牆佈景，瞬間翻轉舞台空間，從浮士德的書齋到街道、女主角葛蕾春的閨房、宮殿…甚至是古希臘媲美山海經的奇幻世界，當下及永恆、千古只一瞬，要帶給觀眾一個穿越千年的魔幻旅程。

曾經和當代合作愛丁堡藝術節壓軸節目《蛻變》的王乙聿則負責此次音樂，擅長將中樂、北管融入西方音樂的他，將為《浮士德》一劇打造出宛如一首華麗壯闊、又淒美蒼涼的詩歌。其他如燈光設計黃祖延、影像設計王奕盛、以及面具設計張忘老師…等，這樣的華金組合令人期待。

－吳興國、朱柏澄 師徒聯手 傳承創新

值得一提的是，此次是由吳興國領軍，並搭配年輕的演員朱柏澄、黃若琳、張碩庭…等人共同演出，其中飾演魔鬼與年輕浮士德的朱柏澄年僅２２歲，在五年前經過培育京劇青年人才的「傳奇學堂」而進入當代，更是吳興國的入門弟子！師徒二人此次要在舞台上交流，並且不時互換角色演出，吳興國更要重回青春，回到２２歲！而飾演女主角葛蕾春的黃若琳演出經驗豐富，去年也擔綱演出當代傳奇三十周年的大戲《仲夏夜之夢》，是戲曲界的明日之星。

如果人生重活一遍，你的選擇是什麼？

在浮士德重返青春的旅程中，每一個重覆犯下的錯誤，都在詢問觀眾這個問題：如果人生重活一遍，你會如何選擇？吳興國說：「人是會不停犯錯的，不會因為重來一次而不犯錯。」而當代傳奇劇場正是想透過這樣重生的故事，帶觀眾陪浮士德在不停犯錯的路途中，找到自我，成長為強壯、純潔的靈魂。

《浮士德》將於９月３０日在嘉義縣表演藝術中心演藝廳演出，歡迎觀眾一起進劇場，探索浮士德的人生旅程，面對心中的生命探問。

(中時)