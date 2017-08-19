女子服藥意圖輕生 波麗士及時救回
8月18日20時許中埔分局勤務指揮中心，接獲嘉義市政府警察局第二分局通報請求警力協助，稱1名女子張○○(73年次)騎乘ADG-02＊＊號重機車有輕生意圖，張女最後發話基地台位置在嘉義市學府路附近，該處靠近蘭潭及仁義潭水庫，本分局立即派遣仁義潭水庫周邊線上巡邏警力，頂六派出所警員陳承堯、陳性堯、黃思惟及番路所警員郭祐祥前往搜救
20時28分許巡邏員警在仁義潭步道旁，發現張女所騎乘之機車引擎尚燙，研判張女剛停車不久員警即沿步道四周尋找，發現其蹲在仁義潭邊經盤查確認身分後，陳、黃3員苦勸張女放開心懷，逐一取得張女信任傾吐心中怨氣。
張女因男友常與朋友飲酒不聽其勸阻，且近日來男友常失約雙方感覺越來越疏離，認為是酒友在阻擋她們見面因而時常吵架活的很辛苦，在活下去也沒有意義等等；員警一面勸導一面通報嘉義市警局會同其家人前往規勸及看護，為免張女因情緒激動一躍而下仁義潭，喪失寶貴性命請其至涼亭以遠離水庫。
發現張女站立不穩詢問才得知其已服食安眠藥(數量不知，藥包內10顆安眠藥已無)，員警立即通知消防隊派遣救護車前往救護，張女雖極力反抗不願搭乘救護車至醫院治療，但在員警及其父親苦口婆心的勸導下，由張父緊牽張女的手在員警陪同下，坐上救護車至嘉義市聖瑪爾定醫院治療。
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