國藝會董事長林曼麗 嘉市夢想講堂開講

新任國家文化藝術基金會董事長林曼麗，18日以「創新與美感」為題，來嘉義市夢想講堂開講。林曼麗曾任北美館、故宮及北師美術館館長，她不斷強調博物館的核心在於回歸人的價值。過去林董事長在故宮院長任內提出「Old is New」，今年她接任國藝會董事長，更揭示「Arts to Everyone」作為國藝會的總體目標，把藝術帶給每一個人。

嘉義市長涂醒哲表示，嘉義市正計畫籌建市立美術館，林曼麗董事長分享的寶貴體驗，能提供公部門思考，未來如何為博物館、美術館發展出更好的定位與策略。讓不同世代的人來到這裡，能夠跟文物對話，保存城市的記憶，開創更美好的未來。

林曼麗透過「創新與美感」兩個取徑，分析館舍的未來藍圖策略，強調美術館、博物館的核心目的，要回歸人的價值，思考如何與觀眾對話；並懂得活用資源，小館也能夠突圍。她重視人才專業度，專業經營，才能將美術館、博物館的價值與意義發散出去，並產生效益。

近年來，許多美術館、博物館，不只有文物保存與教育推廣的功能，成為城市再生的重要推力。例如西班牙畢爾包的古根漢美術館、英國倫敦的泰德現代館等，皆為落寞的城市街區注入新力量，吸引國際目光。

嘉義市有畫都美譽，陳澄波、林玉山都是著名的大師，我們也期望把大師的作品，把許許多多的藝術作品帶給每一個人，傳承和推廣並陳，創新與美感兼具，才能為畫都嘉義市再創新的生命力！

(中時)