為什麼日本人瞧不起台灣人？
為什麼日本人瞧不起台灣人？自由作家洛杉基提出看法，他表示去過日本旅遊的人都知道，日本國民無論用完桌子、洗手台、甚至廁所馬桶座，總會習慣性的用紙巾擦拭一下，方便下一個使用者。但根據他個人的觀察，台灣人的生活文明與禮貌，似乎在最近幾年，急遽走下坡，變成只顧自己不顧別人。舉例住家附近學校籃球球場周圍，佈滿前晚打球的人留下來的瓶瓶罐罐，而垃圾桶離球場不到10步。洛杉基感嘆面對滿地的垃圾，我實在看不到台灣最美麗的風景。
洛杉基說上週末早上到家附近的便利商店吃早餐。這時，兩位拿著高爾球袋，口操日語的中年男子走進來，各自拿了涼麵後坐下來。而他們要坐的檯子上，佈滿前一位使用者留下的飯粒、菜屑與紙屑。他們嘴裡嘟囔著日本話，一邊很不情願地擦桌子，然後坐下來大啖可口的涼麵。
當洛杉基吃完早餐，用紙巾擦拭檯面，並把包裝紙、空罐空杯，丟進垃圾桶。這兩位日本人，看了他一眼，微笑致意。隨後走到正在低頭滑手機的店員前面，提醒他，有空三不五時應去把客人坐過的檯子擦拭一下，讓客人有個乾淨的飲食空間。質疑「難道自己吃完東西，用紙巾稍微擦拭一下，把垃圾丟進垃圾桶，有那麼困難嗎？」
洛杉基說去過日本旅遊的人都知道，每個日本國民無論用完桌子、用完洗手台、甚至廁所馬桶座，總會習慣性的用紙巾擦拭一下，方便下一個使用者。想想，這兩個日本人看到台灣人的只管自己不管別人的習性，會感到瞧不起，還是會認為殖民統治台灣的時間還不夠久，台灣人還沒有被完全教化成文明人？
總之，根據個人的觀察，台灣人的生活文明與禮貌，似乎在最近幾年，急遽走下坡，變成只顧自己不顧別人。早上到家附近學校籃球球場運動，周圍佈滿前晚打球年輕人留下來的瓶瓶罐罐，而垃圾桶離開球場不到10步。面對滿地的垃圾，我實在看不到台灣最美麗的風景。
(中時電子報)
文章來源：洛杉基 臉書
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