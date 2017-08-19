印尼遭襲胸崩潰大哭 太妍發聲：是SM的錯

太妍昨在網上安慰粉絲不要自責。（圖／取自IG）

少女時代成員太妍日前到印尼雅加達機場，遇到大批熱情粉絲接機，但因這回她身旁僅有一位經紀人，許多粉絲上前想和偶像近距離接觸，沒想到太妍卻是胸、臀都被襲擊，甚至因為推擠跌坐在地，她驚慌到無助大哭；但太妍昨在網上安慰印尼粉絲，強調這回的意外是公司的錯誤，盼粉絲不要自責了。

太妍昨晚在Instagram的限時動態上更新，並寫上「我沒事」，也感謝粉絲舉牌應援，並強調這次在機場的意外，「是我們公司的錯誤」，希望粉絲們不要太自責。

由於過去少女時代成員每回現身機場，身邊少說也會有3-5名保鑣，但太妍這回只有一名經紀人跟隨，一人無法隔開熱情的粉絲，才會造成意外。而昨SM娛樂也已回應未來會更加強藝人的保安。

(中時電子報)