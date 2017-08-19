NBA》皮爾斯球衣明年2月12日退役 詹皇當貴賓

塞爾提克決定在明年2月12日舉辦皮爾斯34號球衣退役儀式。(取自塞爾提克官方推特)

塞爾提克也算對皮爾斯情深義重！為了替皮爾斯的34號球衣退役，塞爾提克官方19日宣布，將於明年2月12日主場迎戰騎士例行賽，隆重舉辦皮爾斯球衣退役儀式，等同請來「小皇帝」詹姆斯擔任貴賓之一，給足皮爾斯面子。

皮爾斯替塞爾提克整整征戰15個球季，平均每場拿到21.8分、6籃板與3.9助攻，更在2008年與賈奈特、雷艾倫等人攜手幫助賽綠衫軍奪冠，不過隨後他待過籃網、巫師與快艇等隊，才在今年夏天正式宣告退休。

塞爾提克很早就預告，將跟皮爾斯簽下1日合約，讓他可在塞爾提克光榮退休，如今選在明年2月12日塞爾提克迎戰騎士的例行賽舉辦儀式，屆時除了他昔日並肩作戰的隊友，包含詹姆斯、洛夫、艾塞亞湯瑪斯等球星也將列席。

只是想要親臨現場觀看這場比賽的球迷，恐怕要先考慮一下自己口袋深度，因為根據售票網站最新調查，這場比賽最便宜的票價，已經飆升到300美元，也就是台幣9000元左右，甚至最貴的票價早已超過5000美元！

(中時電子報)