NBA》皮爾斯球衣明年2月12日退役 詹皇當貴賓
塞爾提克也算對皮爾斯情深義重！為了替皮爾斯的34號球衣退役，塞爾提克官方19日宣布，將於明年2月12日主場迎戰騎士例行賽，隆重舉辦皮爾斯球衣退役儀式，等同請來「小皇帝」詹姆斯擔任貴賓之一，給足皮爾斯面子。
皮爾斯替塞爾提克整整征戰15個球季，平均每場拿到21.8分、6籃板與3.9助攻，更在2008年與賈奈特、雷艾倫等人攜手幫助賽綠衫軍奪冠，不過隨後他待過籃網、巫師與快艇等隊，才在今年夏天正式宣告退休。
塞爾提克很早就預告，將跟皮爾斯簽下1日合約，讓他可在塞爾提克光榮退休，如今選在明年2月12日塞爾提克迎戰騎士的例行賽舉辦儀式，屆時除了他昔日並肩作戰的隊友，包含詹姆斯、洛夫、艾塞亞湯瑪斯等球星也將列席。
只是想要親臨現場觀看這場比賽的球迷，恐怕要先考慮一下自己口袋深度，因為根據售票網站最新調查，這場比賽最便宜的票價，已經飆升到300美元，也就是台幣9000元左右，甚至最貴的票價早已超過5000美元！
(中時電子報)
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