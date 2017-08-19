王丰：睜大眼睛看太陽花案 法院究竟哪一黨開的

太陽花學運被告22人一審均判無罪。（報系資料照）

太陽花學運占領立院案，一審創司法先例引用 「公民不服從概念」，將黃國昌等人判處無罪，判決一出惹來爭議，檢方不服提上訴，正由高院審理。作家王丰指出，什麼是「公民不服從」？「公民不服從」就可以破壞公序良俗和法律規範嗎？全民會睜大眼睛檢視太陽花案，法院究竟是哪一黨開的。

太陽花攻占立院，一審黃國昌等人皆判無罪，加上行政院長林全上台後馬上撤銷攻占行政院的告訴，都讓基層員警的士氣大受打擊。

作家王丰說，過去兩蔣時期，台灣異議人士一直散播一種似是而非的觀念，即「法院是國民黨開的」。如今，改朝換代了，似乎「法院是國民黨開的」此一被昔日黨外與民進黨異議人士蓄意歪曲宣揚的刻板印象，恐怕也要改頭換面了。人們不禁要問：「法院究竟是哪一黨開的」？

王丰指出，太陽花學運成員光天化日之下，佔領官署，先是佔領立法院，繼而佔領行政院，被檢察機關依侵入住宅、毀損、煽惑他人犯罪等罪起訴。如果佔領官署最終可以完全無罪，那平民老百姓一定會尋思，那做什麼壞事會有罪呢？這恐怕在任何法治國家都是不可能發生的怪事，卻在台灣成為一個司法「典範」，寧不可議與可悲？

蔡英文在司法改革國是會議、籌備委員會的首次會議，致詞時談到人民不希望司法發生「有錢判生、無錢判死」的情況。但她並沒有提及有「民粹」及「主流民意」當後盾的太陽花學運成員佔領官署逾法行為又是麼情況呢？這種情況難道不比「有錢判生、無錢判死」更目無法紀，更無法無天嗎？

蔡英文在另外一次發言，提及司法改革方向時，表示「要回應人民期待，有幾個重點無可迴避，包括法庭透明化和裁判書親民化，........」試問太陽花被告用「公民不服從」這樣奇怪的推諉脫罪之詞，一般老百姓聽得懂嗎？符合蔡英文要求的 「法庭透明化和裁判書親民化」嗎？

王丰質疑，難道我們的法院遇到黃國昌、林飛帆、陳為廷等人，法條就會轉彎，法院就可網開好幾面，法院乾脆就閉著眼睛開綠燈嗎？難道就可以「有權判生、無權判死」嗎？

(中時電子報)