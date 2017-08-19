NBA》霍華談近年低迷 全怪布萊恩與哈登

霍華把自己過去的低迷，全都怪在布萊恩、哈登兩人太獨上面。(美聯社資料照)

下季宣告加盟黃蜂的「魔獸」霍華，19日接受《ESPN》記者沃納洛斯基訪問表示，自己會在湖人、火箭時期打不好，都怪「小飛俠」布萊恩、「大鬍子」哈登太過黏球，「但我現在變聰明了，會利用自己敏捷度與爆發力打球。」

「之前在洛杉磯與休士頓，我完全被誤解了，那些教練並非真正了解我，」霍華表示，「幸好來到黃蜂之後，克利福德總教練相當清楚怎麼用我，且知道我能做哪些事，我期待自己可以重回巔峰，因為我知道自己可以做更多。」

其實霍華來到黃蜂，確實整個人都改變了，他開始積極投入訓練，不再跟以前一樣懶散或嬉鬧，這股認真的動力，來自於他真正打算好好打球了，況且在克利福德的攻守體系當中，霍華無須再次面臨球權太少的窘境。

「回想我在魔術期間，場均出手約在13到15次之間，可是上季在老鷹，我場均出手才6次，這代表我根本沒在進攻體系之中，」霍華說，「假如我1次出手沒進，就會變很糟糕，因為我沒有太多機會，這完全是體系上的問題。」

不管這次霍華把自己過去幾年的低迷，怪罪隊友、教練或攻守體系都好，最重要的是，如今的他必須趕緊在場上證明自己身手依舊，仍是那頭在禁區無人能擋的「魔獸」，或許來到黃蜂，霍華這次真的有可能東山再起了。

(中時電子報)