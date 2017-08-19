年紀差距過大 羅大佑曝為五歲女立遺囑保產
羅大佑曾創作《鹿港小鎮》、《美麗島》、《愛人同志》多首膾炙人口歌曲，也奠定他在歌壇「音樂教父」的地位，日前被問及會否擔心與五歲女兒年齡差距過大，無法親手挽著她步入禮堂?羅大佑則笑說能讓女兒每天開心活著就足夠。
根據《蘋果》報導，羅大佑跟第二任妻子Elaine透過「試管嬰兒」，在2012年喜獲愛女Gemma，女兒出世後讓他平淡無奇的生活，注入了前所未有的快樂，尤其從女兒身上看到成長的力量，更鼓舞到他接受這樣的正能量，自然而然就變得開心，至於會否擔憂與愛女年齡差距過大，未必能陪伴她度過每個成長階段，甚至是看著她出嫁，羅大佑目前沒想太多，僅表示只要女兒能每天笑著醒來，讓周遭的人都喜愛，這樣就已經足夠了。
羅大佑也透露早為年幼的愛女立好遺囑，並分配好遺產讓她無後顧之憂，至於會否想再生第二胎，甚至湊到一個「好」字，他表示因為老婆有高血壓、心臟也不好，再懷孕恐有命危風險，已不打算讓她再生。
(中時電子報)
關鍵字：羅大佑
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