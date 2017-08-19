世大運開幕場周遭停電 傅達仁：台灣黑暗！
今晚（19日）台北世大運開幕，卻驚傳舉行開幕典禮的台北田徑場附近停電！今天上午5:30分左右，台北市八德路中崙市場附近一條電力分支線發生故障，影響用戶數約700戶，不過台電強調，不影響世大運場館用電。
台電表示，停電係因八德路3段12巷5弄內一相高壓電纜不良，經先行隔離後，全部用戶已於08:31轉供復電完成。
資深體育主播傅達仁就住在台北田徑場對面，他在臉書貼文表示，「今天松山八德路三段全停電 ，電梯、冰箱、冷氣、風扇全都完蛋！電動馬桶不能用，大便無法冲完！唉！不是人的生活！台灣！黑暗！黑暗！黑暗！」。
(中時電子報)
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