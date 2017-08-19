電影宣傳沒到！袁詠儀還原惹毛成龍內幕
袁詠儀昨在網上曬出與成龍合照，被指是「世紀破冰」，全因20年前盛傳兩人合作時，袁詠儀在片場沒禮貌等問題激怒成龍，但袁詠儀對於成龍不滿她卻毫無頭緒；這回在曾志偉牽線下，兩人終於碰上面，但袁詠儀接受訪問時，透露是做《霹靂火》宣傳時她沒到，讓成龍很不滿，可她喊冤「因為沒人通知我！」
袁詠儀過去曾和成龍合作《霹靂火》，但當時傳出她在片場吼工作人員，讓成龍對她印象不佳，因而就傳出袁詠儀是讓成龍生氣的女星。但她昨在微博貼出兩人合照，更說「在曾志偉先生的安排下，終於知道真相，謝謝，成龍大哥對我不計前嫌，原來很久前還為我製作了一些禮物，真的很感動！」
事後袁詠儀接受香港媒體訪問，被問及是否是在《霹靂火》片場激怒成龍？她則強調其實是因為後期電影宣傳時她沒到，成龍相當不滿，可袁詠儀強調「我沒出現，是因為我不知道，沒人通知我！」還原內幕。至於盛傳當年成龍讓電影界封殺袁詠儀？她也否認，直言「如果大哥封殺我，我之後怎可能簽進嘉禾？」
(中時電子報)
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