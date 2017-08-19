謝淑薇vs.詹詠然女雙爭后 恩怨場上解決

台灣好手謝淑薇。(美聯社資料照)

詹詠然(左)和辛吉絲(右)今挺進辛辛那提女雙冠軍戰，也是「辛然配」第6個決賽，前5次都奪冠，勝率百分百。(劉雪貞提供)

(10:06更新文圖)謝淑薇今在辛辛那提女雙賽取得單日2連勝，直抵決賽，冠軍戰的對手竟是恩怨糾葛多年「詹家姊妹」中的詹詠然。大詹搭檔辛吉絲，剛解決大會第3種子晉級；「辛然配」對決謝淑薇、羅馬尼亞好手的組合，詹詠然、謝淑薇長年來情仇將在場上見分曉。

謝淑薇和妮可列斯古(Monica Niculescu)的「台羅聯軍」，今先以6比2、7比5解決烏克蘭好手，再以6比4、7比6(8比6)險勝前搭檔、第4種子的中國大陸彭帥和印度米爾莎(Sania Mirza)組合，「謝妮配」殺入女雙冠軍戰。

詹詠然和辛吉絲(Martina Hingis)，稍早以7比6(7比5)、6比2力退第3種子捷克組合，這是「辛然配」今年第6次闖入決賽，前5次都拿下冠軍，勝率百分百。詹詠然和辛吉絲已提前挺進WTA年終總決賽，在辛辛那提賽事名列第2種子。

(中時電子報)