周玉蔻：馬英九有金溥聰 蔡英文有誰？
資深媒體人周玉蔻今在臉書「蔻蔻頻道」中分享自己的文章，內容提及，815全台大跳電跳出了總統蔡英文的政權危機。直指她徒有柔弱、失之剛強，才導致現今這個局面。而現在蔡英文需要的是找到一個具有大局思維、能夠思古鑑今的老臣，替她穩住局面。放眼過去歷屆總統，李登輝有蘇志誠、陳水扁有馬永成，而馬英九也有金溥聰。周玉蔻疑惑那「蔡英文呢？」
台灣民意基金會日前公布最新民調，蔡英文總統的聲望「空前最糟」，創29.8％的歷史新低！只有29.8%的台灣成年人贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，同時，有50%的人不贊同。董事長游盈隆表示，總統聲望短短一年多出現雪崩式下滑40個百分點，嚴重腐蝕淘空蔡英文總統領導威信，「這不只是個人政治生命的危機，也是國家領導的危機」。
而近期台灣深陷缺電危機，周玉蔻認為蔡英文執政時間未過半，但政權危機卻已浮現。主原就是她上任後，太多次在決策的十字路口時，做的選擇總是顯得溫吞，既無果斷也不強勢。她慣於謀定而後動，但在這網路快速的時代，她的三思而後行卻顯得有些跟不上腳步。
周玉蔻表示蔡英文現在需要的，是找個具有大局思維、能夠思古鑑今的老臣，替她穩住局面，或一個魔鬼代言人，為蔡英文扮演黑臉，替她擋住外界質疑。放眼過去歷屆總統，都有這樣的人在他們身邊，周提到李登輝有蘇志誠、陳水扁有馬永成，而馬英九也有金溥聰。蔡英文呢？只能孤身去抵抗所有傷害。周玉蔻直言從未見過這麼弱勢的總統。建議為了台灣，蔡英文勢必要調整她的文青姿態，務必讓行動而非言語在民眾心中留下印象。
(中時電子報)
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