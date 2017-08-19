鬼月透心涼 快來墓園居酒屋走一遭吧！
鬼月就快來了！在炎炎夏日之下，還有什麼比喝杯小酒加上「試膽」更能透心涼呢？在日本東京赤羽的商店街有一家居酒屋名叫「赤羽靈園」，「靈園」就是日語墓園的意思，在墓園喝酒聽起來有點可怕，不過開業近30年生意竟然還不錯。
原來這家不是真的墓園，而是以墓園為主題所設計的居酒屋。店主在26年前就在這裡開設料理店，當時日本十分流行恐怖電影，他覺得如果打造一家「鬼屋」風格的居酒屋好像很有趣，於是就開設了赤羽靈園。
店內許多恐怖佈置都由店主親自打造，包含尚未進門就能看到一整面的骷髏頭牆、從天而降的人頭、高掛在天花板的鬼怪等。這些佈置看起來手工感十足，當然也稱不上精緻，卻也因為如此飄來濃濃的復古氣息，非常有趣。
來到墓園，那就好好當個幽靈吧！店主會遞上幽靈頭上常見的三角巾，它的正式名字是「天冠」，是給死者戴上的，在冥界通行時，這頂帽子是必備的裝束之一，戴上帽子才不會失禮於鬼怪和閻王，讓死者到最後仍能保持高貴的身份。
店內雖是居酒屋，但採用「兩小時任喝飲品附加小吃」的收費模式。男士收費為2500日圓，女士為2000日圓。另外也可以點一些具有「靈異」風格的餐點，像是由鬼太郎父親發想的「目玉親父」，還有以日本鬼怪「塗壁」為點子的冷豆腐等。
★中國時報提醒您，飲酒過量有礙身體健康★
(中時)
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