五年砸50億 日本欲成立「宇宙部隊」監控中國

日本防衛省擬強化衛星的功能，讓自衛隊能掌握更詳細的敵方資訊。圖為日籍太空人在國際太空站所拍攝的地球。（圖/宇宙航空研究開発機構臉書專頁）

據日本讀賣新聞報導，日本防衛省近日宣布，將與其國內宇宙航空研究開發機構（JAXA）合作，投入約196億日圓（約54.4億台幣）的經費，在2023年以前於航空自衛隊下設立「宇宙部隊」，專責運用衛星進行監控任務。屆時不單分享情報且使用日本所發射的衛星，更將和美軍聯手，取得更廣泛的衛星相片和情報，強化對中國大陸和北韓等國的監控任務。

面對鄰近的北韓，總是毫無預警地向日本海方向發射彈道飛彈，近幾次更落在其經濟獨占海域之內，讓日本政府和民眾一直耿耿於懷；更別說中國大陸的巡邏艦、戰機或是遼寧艦，多次接近宮古海峽、對馬海峽和釣魚台的領海領空，也讓日本非常緊張。為防範於未然，日本政府此次強化衛星的運用，試圖透過太空的監控，早一步掌握鄰國可能對自己的威脅或攻擊動作，才能將傷害降到最低。

今年6月，日本在九州種子島基地發射新衛星。（圖/宇宙航空研究開発機構臉書專頁）

擁有可愛外型、新一代的航天機器人Int-Ball。（圖/宇宙航空研究開発機構臉書專頁）

日本國會於2008年修法通過和太空有關的法案，開放官方得研發並發射民用和軍用衛星，包含早期警戒衛星、高性能偵察衛星和通訊衛星等，並在2012年鬆綁對宇宙航空研究開發機構，將原先僅限「和平用途」的限制取消，將衛星和太空戰略引導入國家大戰略計畫，強化與美國軍方合作，並加速自衛隊使用衛星的範圍，讓其偵查能力更上層樓。

(中時電子報)