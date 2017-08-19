MLB》比肩傳奇！紅襪菜鳥對洋基跨場連2打席開轟
紅襪超級菜鳥狄弗斯(Rafael Devers)莫非是「洋基殺手」？前個「基襪大戰」最後一戰，他9下炮轟查普曼(Aroldis Chapman)，是球隊能逆轉的關鍵要角，沒想到今(19日)戰場移到紅襪芬威球場，他首打席又敲2分炮，以20歲的年紀對洋基跨場連2打席開轟，過去僅2名紅襪傳奇球星曾達此成就。
狄弗斯自7月底登上大聯盟後，手感熱到發燙！此役賽前出賽18場，打擊率3成48、上壘率4成16，長打率更有6成67的水準，另有6轟，至今是沒辜負「超級菜鳥」的美名。日前紅襪造訪洋基主場，他3場下來11打數敲4安，其中1安是3連戰最後一場關鍵的陽春炮，貢獻3分打點。
此役紅襪回到芬威球場，狄弗斯在熟悉的環境打球，自當不讓洋基好過！2下首打席面對同為菜鳥左投J.蒙哥馬利(Jordan Montgomery)，相中一記外角曲球，扛出飛上左外野「綠色怪物」的2分炮，助球隊率先突破鴨蛋，取得2比0領先。
據《theScore》報導，狄弗斯以20歲之姿，對戰洋基演出跨場連兩打席全壘打，過去「打擊之神」的泰德威廉斯(Ted Willams)和貝比魯斯(Babe Ruth)曾做到。威廉斯在1939年20歲時達標，貝比魯斯則是在1915年時寫下成就。很巧的是，3人都是在20歲這一年做到這件事。
(中時電子報)
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